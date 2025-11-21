Čmilytė-Nielsen Vyriausybės veiksmus dėl situacijos pasienyje vadina fiasko

„Tai yra akivaizdus ir absoliutus šios Vyriausybės fiasko susidūrus su hibridine ataka, čia jau net patirtimi vadinti nesigauna šios Vyriausybės veiksmų, čia gal greičiau jau žioplumas yra ir tą žioplumą matome ne tik mes viduje, bet mato, suprantama, ir priešiški režimai“, – Žinių radijui penktadienį sakė V. Čmilytė-Nielsen.
Pasak jos, reikia didinti pastangas ir kalbant su artimiausiais kaimynais bei partneriais Europoje bei toliau spausti režimą.
„Bet aišku, kad šioje vietoje jau yra toks pralaimėjimas ir žeminantis pralaimėjimas mūsų naujosios Vyriausybės ir silpnumo ženklas (...) Aš net turiu abejonių, ar šis balionų klausimas nenuvers šios Vyriausybės“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.
Jos teigimu, Vyriausybės veiksmai nėra suderinti ir tai daro žalą Lietuvos interesams susidūrus su krize.
„Kas mane glumina šitoj situacijoj, kad jau vakar vakare Vyriausybės nariai, vidaus reikalų ministras Kondratovičius, susisiekimo ministras Taminskas negalėjo atsakyti į klausimus, ar nors vienas vilkikas grįžo, nežinojo skaičių. Neturėjo nuomonės dėl to, ar sankcijos Baltarusijos režimui turėtų būti griežtinamos. Tai yra dėl tų darbų, ką ministras Budrys mėgino daryti tuo pat metu Briuselyje“, – aiškino V. Čmilytė-Nielsen.
„Vyriausybė turėtų nuspręsti, koks yra planas ir ne vienas žingsnis, ką darysime šiandieną, bet ką darysime ir rytoj, ir po savaitės, ir po mėnesio ir numatyti įvairius scenarijus, ir nustoti galvoti apie Lukašenkos režimą taip, tarsi iš jo gali tikėtis kažkokio geranoriškumo“, – pridūrė politikė.
V. Čmilytės-Nielsen teigimu, derybos turi vykti ne su Minsko režimu, o su artimiausiais partneriais, pavyzdžiui, Lenkija.
„Spaudimą reikia daryti pakėlus telefono ragelį, kaip prezidentas mūsų yra ne kartą sakęs, kad gali paskambinti Lenkijos prezidentui, turi draugiškus, artimus santykius su kitais vadovais. Tai jeigu kažkada buvo laikas, kai ta bičiulystė turėtų atnešti rezultatų, tas laikas yra dabar. Ir jeigu nėra įrankių suburti didesnį palaikymą, vadinasi, ir ta visa draugystė apsiribodavo tik bendromis nuotraukomis“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.
Anot jos, Lietuvos patikimumas tarptautinėje erdvėje yra susvyravęs.
BNS rašė, kad ketvirtadienio vidurnaktį Lietuva atidarė du pasienio punktus su Baltarusija, tačiau lietuviški vilkikai iki šiol neišleidžiami.
