Darbą pradeda žemės ūkio viceministras Ramūnas Krugelis

R. Krugelis yra ilgametis aplinkosaugos specialistas, turintis patirties dirbant su saugomų teritorijų valdymu ir jų apsaugos priemonėmis, yra dirbęs Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos vadovo pavaduotoju, beveik 14 metų vadovavo Metelių regioninio parko direkcijai, pranešė ministerija.
Viceministras yra įgijęs aplinkos inžinieriaus kvalifikaciją tuomečiame Lietuvos žemės ūkio universitete.
Kaip rašė BNS, ministerijoje toliau dirba viceministrai Gediminas Tamašauskis ir Arūnas Jagminas, jai vadovauja Andrius Palionis.
Naujausi komentarai