Dėl kultūros ministro galimybių tęsti darbą – skubus žingsnis

„Posėdžiavusi LSDP valdyba atkreipia dėmesį į visuomenėje ir kultūros bendruomenėje kilusias abejones dėl kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus darbo ir komunikacijos. Ministrui kėlėme didelius lūkesčius, todėl natūralu, kad šiuo metu kyla klausimų dėl jo veiklos“, – savo paskyroje „Facebook“ pranešė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Siekdami atsakingai įvertinti situaciją ir rasti tinkamiausius sprendimus, kviečiame skubų koalicinės tarybos posėdį. Socialdemokratai, Vyriausybė ir koalicija išlieka sutelkti, deda ir dės visas pastangas dėl Ukrainos pergalės bei Lietuvos saugumo“, – teigė jis.
Koalicijos tarybos posėdis rengiamas portalui „Lrytas“ penktadienį publikavus I. Adomavičiaus interviu, kuriame jis teisiai neatsakė į klausimus apie Ukrainos palaikymą ir Krymą, pavadino juos provokuojančiais.
Sekmadienį visoje Lietuvoje rengiamas kultūros bendruomenės streiką dėl Kultūros ministerijos atidavimo „Nemuno aušrai“.
Kaip rašė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūros bendruomenės teigimu, „Nemuno aušros“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
