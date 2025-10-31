Sinkevičius: tarp kultūros viceministrų nebus „Nemuno aušros“ atstovų

„Ne“, – penktadienį žurnalistams atsakė M. Sinkevičius, paklaustas, ar būsimos Kultūros ministerijos politinės komandos gretose bus „aušriečių“.
LSDP pirmininko žiniomis, Kultūros ministerijos komandą papildys trys viceministrai. Politikas taip pat tikino, kad naujasis ministras turėtų būti surastas lapkričio mėnesį.
„Po jų turbūt seks ir patarėjų korpusas. Kol kas yra diskusijos ir premjerė yra pasiėmusi tam tikrą laiko tarpą pokalbiams ir paieškoms naujo tinkamo ministro. Vakar buvo klausiama, kiek tai gali užtrukti. Buvo patikinta, kad klausimas nebus sprendžiamas iki Kalėdų. Vis tik noras yra lapkričio mėnesį tą klausimą uždaryti, suformuoti pilną komandą ir pradėti darbus“, – akcentavo socialdemokratas.
Kaip skelbta anksčiau, spalio pradžioje LSDP nutarė iš „aušriečių“ perimti Kultūros ministeriją, tačiau koalicijoje vis dar nėra sutarimo, kas iš tikrųjų bus atsakingas už šį Vyriausybės kabineto portfelį. „Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui kartojant, jog ministerija priklauso jo vadovaujamai partijai ir socialdemokratams, pastarieji kartoja, kad kultūros ministro vis tiek ieškos LSDP.
Savo ruožtu LSDP pirmininkas M. Sinkevičius ketvirtadienį patikino, jog socialdemokratai prisiima atsakomybę už Kultūros ministeriją, tačiau, kaip pažymi partijos lyderis, būsimasis ministras turės tikti visiems koalicijos partneriams.
M. Sinkevičiaus teigimu, šiuo metu yra svarstomi du kandidatai į kultūros ministrus. Viena iš jų – dar vasarą prezidento į šias pareigas paskirta, tačiau prisiekti taip ir nespėjusi Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė. Tuo metu kas yra antrasis svarstomas kandidatas, M. Sinkevičius sako nežinantis ir pats.
