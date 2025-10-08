LSDP lyderis: ministerijų mainymas problemos neišspręs, reikia rasti tinkamą kultūros ministrą

Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, reikia rasti tinkamą kultūros ministrą. Kita vertus, jis neatmeta galimybės ir atsisakyti koalicijos su „aušriečiais“.
„Kultūrininkai nenusileis, jeigu paimsime dar kitus sektorius – ar švietimiečiai, ar socialinės apsaugos, ar kiti – (taip pat sukils – BNS), tai čia tas mainymas, nemanau, kad išspręstų problemas. Manau, kad reikia susitarti, kaip vis dėlto tai ministerijai atrasti tinkamą vadovą, kuris nealergizuotų visuomenės, kultūrininkų ir nesąlygotų papildomų destrukcinių masinių mitingų, visuomenės skaldymo veiksmų“, – trečiadienį LRT televizijai sakė Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas.
Anot jo, kitą savaitę „aušriečių“ atstovai planuoja susitikti su premjere Inga Ruginiene ir pasiūlyti kandidatą į kultūros ministrus.
M. Sinkevičius tikino nežinąs to kandidato pavardės.
„Tai yra mistinis asmuo, gal jis laikomas po devyniais užraktais, kad apie jį, kaip įmanoma mažiau informacijos būtų išviešinta, bet tikiuosi, kad tai rimtas žmogus ir rimtas siūlymas, o ne koks nors, kaip sakyt, trolinimas, nes to trolinimo užtenka“, – sakė partijos lyderis.
Ankstesnis „aušriečių“ pasiūlytas ir kultūros ministru paskirtas bei po savaitės atsistatydinęs Ignotas Adomavičius neturėjo kompetencijų kultūros srityje. Jo veiksmus ir elgesį kritikavo kultūros bendruomenė, opozicija ir dalis valdančiosios koalicijos partnerių.
Pagal koalicijos sutartį, Kultūros ministerija priskirta „Nemuno aušros“ atsakomybei. Dėl to sukilo kultūros bendruomenė, ji reikalauja, kad ši partija nebūtų atsakinga už Kultūros ministerijos valdymą. Dėl vyko protesto akcijos, surengtas įspėjamasis streikas.
Anot M. Sinkevičiaus, sudarę valdančiąją koaliciją su „Nemuno aušra“ socialdemokratai jau patiria reputacinę žalą.
„Kitą savaitę turbūt atsiras naujausi sociologiniai tyrimai, kurie (...) nebus malonūs mums. Tai kritęs pasitikėjimas, bet žinot, reitingai gali kristi ir kilti, bet mes negalime atsidurti tokioje situacijoje, kada nusivylimas bus toks mumis kaip centrine koalicijos partija, kad mes jau nebegalėsime ir nebesugebėsime net ir gerais darbais perversti tos neigiamos konotacijos“, – sakė jis.
„Tai yra didžiulė kaina. Mano, kaip partijos pirmininko, atsakomybė yra, kad šita partija, kuri kitais metais švęs 130 metų jubiliejų, kad ir po manęs dar gyvuotų. Aš nenoriu, kad mūsų partija žlugtų“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
