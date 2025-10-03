Mindaugas Sinkevičius: diskusijas dėl naujojo kultūros ministro pradėsime kitą savaitę

„Šio klausimo mes šį vakarą nesprendėme. Reflektuojant į šios dienos situaciją, nuspręsta paimti tam tikrą pauzę, nurimti. Matyt, kad diskusijas pradėsime tik kitą savaitę“, – žurnalistams po koalicinės tarybos posėdžio teigė M. Sinkevičius.
„Kol kas koalicijos partneriai neišsakė ketinimų ir noro peržiūrėti koalicijos sutartį ar jos priedus“, – akcentavo jis.
Socialdemokrato nuomone, vertinant naują potencialų kandidatą, premjerė ir prezidentas bus reiklesni.
„Neabejoju, kad po įvykusios situacijos ir premjerė bus reiklesnė kandidatui, kuris bus siūlomas. Manau, kad ir prezidentas bus ypatingai reiklus, todėl tas procesas gali užtrukti ir vykti ne taip greitai. Neabejoju, kad visų dėmesys naujam potencialiam ministrui bus per padidinamąjį stiklą“, – kalbėjo politikas.
„Tas pokytis, matyt, kad gali užtrukti. Procesas pareikalaus daugiau vertinimų tiek iš premjerės, tiek iš prezidento“, – pabrėžė jis.
Kol kas nediskutuojama apie ministerijų mainus
Nors, pasak M. Sinkevičiaus, ministerijų mainai yra galimi, kol kas tokio noro neišsakė nei viena iš trijų koalicijos partnerių.
„Kol kas socialdemokratų, kaip pagrindinės koalicijos partnerės, politinė poziciją nėra suformuluota galimam keitimui. Ar tai negalėtų būti diskusijų objektas? Galėtų, bet kol kas tos diskusijos nėra prasidėjusios ir ar jos apskritai turės eigą – šiandien pasakyti per anksti“, – sakė socialdemokratas.
„Diskusijas gali inicijuoti koalicijos partneriai, kurie yra sudarę koalicinę sutartį, yra sudarę koalicinės sutarties priedus, kur yra numatyta pasiskirstymas atsakomybės, sritimis, ministerijomis, komitetais. Jeigu „Nemuno aušra“ teigs, kad negali rasti tinkamo žmogaus, kad nenori darbuotis ir prisiimti atsakomybės už kultūros lauką, sakys, kad nori vykdyti mainus – jie gali būti inicijuojami“, – tikino jis.
LSDP taryba diskutuos apie koaliciją su „aušriečiais“
Anksčiau ne kartą įvardijęs, kad koalicijos keitimas – neįmanomas, M. Sinkevičius tikina, kad kitą savaitę Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba aptars tolesnį darbą dabartinėje koalicijoje.
„Diskutuosime bendruomenėje įvairiomis temomis, ir dėl koalicijos formavimo. Būtent partijos skyriai pageidavo tokios koalicijos (...). Bus laikas refleksijai ir temperatūros pasimatavimui. Išankstinių nuostatų šiuo klausimu nėra“, – sakė socialdemokratų lyderis.
Be to, pasak jo, priekaištų koalicijos partneriams turėjo ir „Nemuno aušra“. Visgi, M. Sinkevičius pabrėžia, kad kol kas – valdančioji dauguma yra veikianti.
„Status quo kol kas išlieka, bet diskusijos neabejotinai vyksta. Remigijus Žemaitaitis ir pats informavo, kad jie turi priekaištų koalicijos partneriams, jie diskutuos savo bendruomenėje ir dėl šitos situacijos (...) Koalicija galiojanti ir veikianti kol kas“, – aiškino politikas.
„Žemaitaitis išsakė priekaištus dėl kai kurių mūsų frakcijos narių pozicijos visoje kultūros ministro veiklos epopėjoje“, – tikino jis.
ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs „aušriečių“ kultūros ministras I. Adomavičius pranešė, kad traukiasi iš pareigų.
Penktadienį prezidentas pasirašė ministro atsistatydinimo prašymą.
Šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 73 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“. Nors I. Adomavičius atsistatydino, kultūrininkai tvirtina, kad esminis jų reikalavimas nėra įgyvendintas, todėl numatomas streikas įvyks.
