Dėl prezidento sprendimo kyla aistros

„Aš tikrai neturiu poreikio kritikuoti, nes manau, kad tai yra žmogus, kuris turi patirties toje srityje ir gal bus pridėtinė vertė sprendžiant tas problemas ar išryškinant, kurias reikia išspręsti“, – antradienį žurnalistams Seime teigė J. Olekas.
Anot Seimo pirmininko, L. Meškauskaitė – patirties turinti specialistė.
„Man ne tiek daug tekę susidurti, bet, kiek aš žinau, L. Meškauskaitė yra patyrusi advokatė ir besispecializuojanti žiniasklaidos srityje. Aš manau, kad jos patirtis gali būti naudinga“, – sakė Seimo vadovas.
Kaip skelbė ELTA, G. Nausėda LRT tarybos nare paskyrė teisininkę L. Meškauskaitę. Pirmadienį jis pasirašė dekretą dėl jos skyrimo į šias pareigas.
Naująja LRT tarybos nare L. Meškauskaitė paskirta, atsistatydinus Giedriui Jucevičiui.
Tiesa, G. Nausėda į šias pareigas taip pat svarstė ir teisininko Vyčio Turonio kandidatūrą.
L. Meškauskaitė yra žiniasklaidos teisės, žmogaus teisių, konstitucinės, civilinės ir baudžiamosios teisės specialistė, taip pat Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto (MRU) docentė, visuomenininkė.
2004 metais ji buvo apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.
Jos paskyrimas viešojoje erdvėje sulaukė kai kurių žiniasklaidos atstovų bei politikų kritikos.
Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigė, kad kandidatai, iš kurių prezidentas rinkosi atstovą į LRT tarybą, rodo, jog šaliai reikia sugrįžti prie diskusijų apie visuomeninio transliuotojo tarybos depolitizavimą.
L. Kasčiūnas: būdamas jo vietoje rinkčiausi kitaip
Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad šalies vadovo vietoje būtų pasirinkęs kitą kandidatą. Be to, anot politiko, vertėtų grįžti prie diskusijos dėl Tarybos depolitizavimo.
„Mes irgi esame siūlę tuose reformų, diskusijų procesuose tą mintį apie tai, kad depolitizavimas yra reikalingas ir reikėtų pereiti prie to, kad LRT taryboje būtų daugiau profesionalų ir ekspertų. Aš šiai minutei pagal įstatymą nekvestionuoju prezidento teisės tai daryti. Bet aš, matyt, būdamas jo vietoje, būčiau pasirinkęs kitą kandidatą šiuo atveju. Natūralu, kad turime politinio sprendimo padarinį ir kritiką, kuri akivaizdi ir dabar kiršina visuomenę viena vertus ir galimai politizuoja pačią LRT tarybą“, – antradienį žurnalistams Seime teigė L. Kasčiūnas.
(be temos)