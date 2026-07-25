Demokratai ragina 2027 metų biudžete prioritetą teikti susitarimui dėl demografinės krizės

Pasak demokratų, Lietuvoje gimstamumo rodikliai pastaraisiais metais pasiekė istoriškai žemą lygį – suminis gimstamumo rodiklis siekia apie 0,99–1 vaiką moteriai. Šis rodiklis – vienas žemiausių pasaulyje.
Partija palaiko koaliciniame susitarime numatytas kompleksines priemones demografinei situacijai gerinti: didinti paramą šeimoms, užtikrinti galimybę gimus vaikui išlaikyti turimą pajamų lygį, įteisinti nemokamą visų pradinukų maitinimą mokyklose, plėsti vaikų priežiūros paslaugas ir kurti municipalinio būsto politiką.
Taip pat – stiprinti neformalųjį ugdymą, vaikų dienos centrus, visos dienos mokyklas ir šeimoms reikalingų paslaugų tinklą regionuose.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ taip pat ragina stiprinti ES vaidmenį saugumo ir užsienio politikoje, teigdama, kad mažėjančią JAV įtaką būtina kompensuoti aktyvesniu Europos šalių bendradarbiavimu.
Partija siūlo stiprinti europinį NATO ramstį ir reformuoti ES sprendimų priėmimo mechanizmus, įskaitant veto teisę, kad sprendimai būtų priimami greičiau ir efektyviau, kartu užtikrinant mažesnių valstybių interesų apsaugą.
Demokratai sveikina Europos Parlamente prasidėjusią diskusiją dėl Europos saugumo tarybos ir ES greitojo reagavimo pajėgų. Partija ragina šiems tikslams įgyvendinti išnaudoti demokratų narystę Europos žaliųjų politinėje šeimoje.
Be to, suvažiavime partija save įvardijo kaip centro kairės demokratinę, atsakingą ir valstybiškai mąstančią politinę jėgą, politinius sprendimus grindžiančią duomenimis, kompetencija, racionaliu ir socialiai atsakingu viešųjų finansų valdymu.
Partija savo politinės tapatybės kryptimi patvirtino šūkį „Atsakinga politika stipriai Lietuvai“, o pagrindine misija įvardijo visuomenės pasitikėjimo valstybe, jos institucijomis ir atsakinga politika atkūrimą bei stiprinimą.
Rezoliucijoje teigiama, kad partija siekia saugios, teisingos, modernios, demokratiškos ir žmogui tarnaujančios Lietuvos, kurioje sprendimai priimami skaidriai, kompetentingai ir atsakingai, įvertinus ilgalaikes jų pasekmes.
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