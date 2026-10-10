Demokratų sąjunga atskleidė kandidatus į Vilniaus merus

Į Vilniaus miesto merus nutarta kelti Seimo narės ekonomistės Jekaterinos Rojakos kandidatūrą.
Kitos parlamentarės – Agnės Jakavičiūtės-Miliauskienės – kandidatūra iškelta į Telšių rajono meres.
Tuo metu trečios kadencijos sieks civilinėje „čekiukų“ byloje nuteista Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė.
Dviejų instancijų teismai yra pripažinę, kad politikė praėjusią kadenciją nepagrįstai praturtėjo naudodama tarybos nario veiklai skirtas lėšas, todėl savivaldybės administracijai turėjo grąžinti 4288 eurus. Ji taip pat privalėjo sumokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo.
Kadangi tai buvo civilinė, o ne baudžiamoji byla, A. Miškinienei neskirta jokių veiklos apribojimų, todėl jai nekyla kliūčių kitąmet dalyvauti savivaldos rinkimuose.
Paaiškėjus aplinkybėms dėl tarybos nario išmokų naudojimo, A. Miškinienė 2024 metų birželį buvo sustabdžiusi narystę Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos“, bet šių metų birželį ją atkūrė.
Penktos kadencijos Šilutės rajono mero pareigose sieks Vytautas Laurinaitis. Jis šiai savivaldybei vadovauja nuo 2014 metų.
Demokratų sąjunga taip pat nutarė į Elektrėnų merus kelti Mariaus Urvakio, į Biržų – Tomos Karvelytės-Janulionienės, Joniškio – Mindaugo Balčiūno, Kaišiadorių – Virgilijaus Ceslevičiaus, Kėdainių – Pauliaus Aukštikalnio, Kalvarijos – Karolio Babecko, Kupiškio – Vidmanto Paliulio, Mažeikių – Prano Noreikos, Panevėžio miesto – Justino Jasiukaičio, Radviliškio – Jurgitos Sidarienės, Rokiškio rajono – Zitos Andriūnienės, Šakių rajono – Mindaugo Kantauto, Šilalės rajono – Gedemino Sungailos, Širvintų – Vidmanto Mateikos, Utenos – Eimanto Puodžiuko, Vilkaviškio – Vladimiro Jelisejevo, Zarasų – Gintario Petrėno kandidatūras.
Liepą partija buvo paskelbusi apie pirmus 13 keliamų kandidatų į merus. Tarp jų – buvusi Klaipėdos miesto policijos komisariato viršininkė Rasa Bekėžienė, ketinanti siekti uostamiesčio merės pareigų, pirmasis Seimo vicepirmininkas Domas Griškevičius, dalyvausiantis Šiaulių miesto mero rinkimuose, Ukmergės rajono meras Darius Varnas ir Alytaus rajono merė Rasa Vitkauskienė, sieksiantys perrinkimo.
Lietuvoje iš viso yra 60 savivaldybių.
Pasak Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininko europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus, partija neplanuoja kelti kandidatų visose savivaldybėse.
„Mes turime 56 aktyvius skyrius, tai daugmaž tiek ir kelsime. Gali būti, kad keli skyriai nekels merų, bet kels sąrašus“, – šeštadienį žurnalistams sakė V. Sinkevičius.
Demokratų rinkimų šūkis – „Mūsų namai – mūsų sprendimai“. Rinkimų štabui vadovaus energetikos ministras Lukas Savickas.
Anot V. Sinkevičiaus, per rinkimų kampaniją partija akcentuos būtent sprendimų priėmimą kaip partijos privalumą.
„Demokratai yra veiksmo partija: stovėti, dejuoti, laukti, kol atguls visko kaina... – ne mūsų stilius. Mes siūlome konkrečius planus ir konkrečius sprendimus“, – tvirtino jis.
Partijos pirmininkas žada iki savivaldos rinkimų pats apvažiuoti du kartus visas savivaldybes, kur demokratai kels merus.
„Mes turime nemokyti žmonių, kaip gyventi. Turime išgirsti, kaip jie gyvena, kuo jie gyvena. Negalime pažadėti visko, turime labai sąžiningai įvardyti, ką galime padaryti, per kiek laiko ir su kokiais iššūkiais“, – sakė V. Sinkevičius.
„Neturime prabangos šitoje geopolitinėje situacijoje skaldyti Lietuvos, privalome ją vienyti. Nes žmonėms šiandien reikia ne dar vieno politinio konflikto, jiems reikia pasitikėjimo, tvarkos, saugumo ir aiškaus atsakymo, kas bus rytoj“, – teigė jis.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
Per praėjusius savivaldos rinkimus „Vardan Lietuvos“ iškovojo 129 mandatus, iš jų – penkis merų.
(be temos)