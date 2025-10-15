Dovilė Šakalienė su NATO kolegomis aptars oro gynybos stiprinimą, pasirašys memorandumą dėl Ukrainos

Kaip nurodė Krašto apsaugos ministerija, D. Šakalienės vizitas Briuselyje vyks spalio 15–16 dienomis.
Su NATO gynybos ministrais ji aptars Aljanso oro gynybos stiprinimo klausimus ir atsaką į dronų grėsmes, gynybos išlaidų didinimo planus bei pajėgumų vystymą.
Vizito metu taip pat vyks Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimas, kuriame bus derinami Ukrainos kritiniai poreikiai ir tarptautinės bendruomenės parama. Šiais klausimais numatytas ir neformalus NATO susitikimas su Ukrainos taryba.
Gynybos ministrų susitikimo paraštėse bus pasirašytas susitarimo memorandumas dėl Ukrainos brigados rengimo ir aprūpinimo, kurį įgyvendina Šiaurės ir Baltijos šalių aštuntukas (NB8) kartu su Lenkija.
Prezidento Gitano Nausėdos patarėja Asta Skaisgirytė vasarį teigė, kad šią brigadą NB8 pradės vystyti 2025-aisiais, tačiau įgyvendinti iniciatyvą užtruks „ne vienerius metus“.
Be to, krašto apsaugos ministrė Briuselyje dalyvaus neformaliame Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikime, kur bus aptartas gynybos pajėgumų stiprinimas, gynybos pramonės plėtra bei įsipareigojimas ginti Bendrijos rytinę sieną.
Taip pat planuojami D. Šakalienės dvišaliai ir kito formato susitikimai su sąjungininkų gynybos ministrais, kuriuose bus aptariami kiti regiono saugumo klausimai.
BNS rašė, kad oro gynybos klausimas tapo itin aktualus šią vasarą į Lietuvą įskridus dviem rusiškiems dronams „Gerbera“, kurių vienas turėjo sprogmenų. Lenkijoje rugsėjį fiksuotas incidentas, kai kaimyninės šalies oro erdvę pažeidė apie 20 Rusijos dronų.
Po šių įvykių NATO pranešė, kad sustiprins savo rytinio flango gynybą padedant atremti Maskvos keliamą grėsmę, bei paskelbė apie operaciją „Eastern Sentry“.
