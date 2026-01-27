 Dovilei Šakalienei – miglotos galimybės grįžti į šią poziciją

Dovilei Šakalienei – miglotos galimybės grįžti į šią poziciją

2026-01-27 09:48
BNS inf.

Buvusiai krašto apsaugos ministrei socialdemokratei Dovilei Šakalienei tikriausiai nepavyks grįžti dirbti į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (NSGK), antradienį pranešė naujienų portalas „Lrytas“.

Dovilė Šakalienė
Dovilė Šakalienė / P. Peleckio / BNS nuotr.

Socdemų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė teigia, kad partija nebeturi kvotų NSGK, todėl sugrįžti į komitetą D. Šakalienė galėtų tik tuo atveju, jeigu kažkas iš frakcijos kolegų geranoriškai užleistų savo vietą.

Visgi portalo kalbinti NSGK socialdemokratai teigė to daryti neketinantys, o kai kurie tvirtina, kad po konflikto su premjere bendražygė prarado ne tik ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės, bet ir partijos pasitikėjimą.

„Aš ją gerbiu, ji tikrai profesionalė, turi patirties šioje srityje. Bet reikia suprasti, kad tai komandinis žaidimas. Reikia pasitikėjimo, kuris vestų į priekį. Nes jeigu jautiesi, kad kambaryje esi vienintelis teisus – su tavimi labai sunku dirbti“, – sakė socdemas Tomas Martinaitis.

NSGK šiuo metu dirba 14 narių, penki iš jų – socialdemokratai. D. Šakalienė pernai rudenį buvo perkelta dirbti į Teisės ir teisėtvarkos komitetą.

BNS primena, kad D. Šakalienė iš krašto apsaugos ministrės pareigų po diskusijų dėl gynybos finansavimo kaip praradusi pasitikėjimą buvo atstatydinta pernai spalį po konflikto su I. Ruginiene.

Pala pala
Jokių galimybių neturi būti grįžti tiems, kurie ministraudami parado pasitikėjimą ! Jokių. Pati sakė ( apie pirkimus ) , kad reikia mąstyti karo sąlygomis ir leido pasipinigavimą tarpininkams? Taiklu ! Manau tada ir " bausti " reikia kaip karo sąlygomis - nepasitikėjimu ir Jokių pareigų už eurų skirtų gynybai švaistymą . Kodėl ponia ministrė kartu su skverneliu tuo laiku seimo pirmininku užslaptino ( !!! ) nuo visuomenės TIK APŽVALGĄ !!! net ne auditą , KAM_ e ? Ir nereikia aikščiojimų slapta info, kurios visuomenei ir nereikia. Reikia žinojimo ir pasitikėjimo, kad piliečių sumokėti eurai KAM_e tikrai skirti iki cento gynybai, o ne tarpininkų naujų vilų užsienyje atsiradimui. Mano nuomonė.
