Dviejų politikų namų link – naujas asfaltas: sutapimas ar privilegija?

„Labai greitai pasidarė, net keista, tiesą sakant, labai greitai“, – aiškino vilnietė Ayda.
Ayda, paklausta, per kiek laiko, atsakė: „Bijau sumeluoti, žinokite. Gal per mėnesį, gal net greičiau. Labai gražiai, kaip matote, nėra nei jokių lopų, kaip yra paprastose gatvėse. Taip, kad nuostabu, nuostabu.“
Vilnietis Jurijus „KK2“ komandai papasakojo, kokia kelio būklė buvo anksčiau.
Į klausimą, ar šiame kelyje buvo kažkokių problemų praeiti, pravažiuoti, Jurijus atsakė: „Praeiti tai nelabai, bet pravažiuoti gal sunkiau būdavo, nes jis gal šiek tiek siauresnis. Nesakyčiau, kad buvo labai prasta, bet pakeitė, tai irgi gerai.“
420 metrų gatvės remontas Vilniaus miesto savivaldybei kainavo 76 212,78 Eur be PVM. Pasirodo, šioje gatvėje gyvena net du politikai: Seimo narys Arvydas Pocius ir europarlamentaras Dainius Žalimas.
„Visur pas mus taip yra Lietuvoje – kur tik gyvena politikai, kur kažkokia vadinama žvaigždė, ten ir takelį galima padaryti, ir, ko gero, laiptus į dangų. Kinijoje yra, kodėl pas mus negali būti? Tačiau tik ten, kur politikai arba žvaigždės“, – pabrėžė Ayda.
Vilnietė Miglė pasakojo, kad nenustebtų, jeigu čia gyvenantys politikai ir buvo šio remonto priežastis.
„Galbūt ir susiję, iš tikrųjų to irgi anksčiau nežinojau, nors gyvenome šioje gatvėje. Gal irgi pritarčiau, kad net jeigu tai ir įvyko dėl politikų, tai vis tiek buvo didelis privalumas visiems gyvenantiems čia“, – kalbėjo Miglė.
A. Pocius čia kasdien – ryte ir vakare – vedžioja savo šunį Forlazertį. A. Pocius yra konservatorius. Vilniaus meras Valdas Benkunskas – irgi konservatorius. Tačiau gatvės remontas net Seimo nariui esą buvo staigmena.
„Aš tai, pavyzdžiui, nustebau, kai prie mano namo į tuščią sklypą privarė sunkiosios technikos, pradėjo gramdyti, mums niekas nieko net nepranešė. Tiesiog po to informavo, kad porą dienų negalėsime čia važiuoti, tai mašinas palikome kitose gatvėse. Daug kam buvo, man pačiam irgi, nuostaba, kodėl čia vyksta. Aišku, daug nerimo buvo, galvojome, kad gali pradėti kursuoti maršrutiniai autobusai šia gatve“, – nurodė A. Pocius.
A. Pocius į Kęsgailų gatvę atsikėlė maždaug prieš 15 metų, pamena, kad tada dar buvo žvyrkelis. Gyventojai asfaltui metėsi patys, bet tas asfaltas, pasak A. Pociaus, per tuos metus labai nusidėvėjo.
„Kadangi iš europinių pinigų buvo galima, kaip sakant, sulipdyti gyventojų ir gautų pinigų iš paramos fondo, buvo išasfaltuota gatvė. Tačiau išasfaltavo taip nelabai, sakyčiau, kokybiškai. Aišku, tai buvo jau ne purvynas, ne klampynė kažkokia, tai viskas buvo gerai. Kadangi buvo čia, mūsų gatvelėje, galbūt 4 namai, ir vyko statybos. Kai važiuoja sunkios mašinos su plytomis, betonu, aišku, kelkraščius ištrupino, išgadino“, – pasakojo A. Pocius.
Miglė aiškino, kad ta gatvė nebuvo labai prastos būklės.
„Galbūt kažkokių po žiemos įdubimų ir pasijausdavo, bet pravažiuojant per kitas Bajorų gatves tikrai pamatytumėte baisesnių gatvių. Manau, kad visą laiką ši vietovė buvo labai tvarkinga ir labai graži“, – pabrėžė moteris.
Vilnietė abejojo, ar labai reikėjo šios gatvės tvarkymo.
„Tačiau, aišku, gražu ir smagu, kad sutvarkė“, – tvirtino ji.
A. Pocius V. Benkunsko tikrai neprašė remontuoti Kęsgailų gatvę. Dainius Žalimas – irgi. Neva tai yra sutapimas.
„Ne, aš su Žalimu nebendrauju, tik iš matymo pažįstami. Prasilenkiame kartais ryte, kai išeiname pasivaikščioti su šuniukais. Apie tai mūsų niekas neinformavo, tiesiog įvyko taip, kaip įvyko“, – tvirtino A. Pocius.
D. Žalimas teigė, kad nieko negali komentuoti, kadangi nieko nežino apie šią situaciją „Aš neturiu jokių komentarų, kadangi aš niekaip neprisidėjau prie šios gatvės remonto“, – „KK2“ komandai pabrėžė D. Žalimas.
Vilniaus savivaldybėje irgi niekas nežinojo, kad gatvėje gyvena du politikai.
„Tikrai nevertiname ir net nežinome. Manau, kad paieškojus ir prie kitų gatvių rasime, kur gyvena Seimo nariai, kurios irgi yra tvarkomos. Tai visiškai neturi įtakos. Viskas yra automatizuota ir nėra atsižvelgiama, kas ten toje gatvėje gyvena. Jeigu ir žinotų, jeigu ateina remonto laikas, ta gatvė ir sutvarkoma, kad ir kas ten gyventų“, – kalbėjo Vilniaus miesto savivaldybės Infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas.
Ką asfaltuoti, ko ne, sprendžia ne savivaldybės specialistai, o specialus lazeris.
„Jau nuo 2021 metų savivaldybė visas miesto gatves, tai yra 1 150 kilometrų, skanuoja ir vertina, atsižvelgiant į pažeidimus, provėžas, nelygumus, sudaro reitingus, pagal kuriuos yra atrenkamos mieste remontuojamos gatvės. Kęsgailų gatvė šiais metais surinko 3,34 reitingo balą, kas buvo įtraukta į sąrašus, nes šiais metais buvo sąrašai traukiami nuo 3 iki 5 balų – pačios blogiausios gatvės“, – aiškino A. Visockas.
Šalia Kęsgailų gatvės Bajoruose yra ir kitų gatvių, jos išvis be asfalto.
