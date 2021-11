Energetikos ekspertas: A. Lukašenkos grasinimai dėl dujų – realūs

Anot R. Švedo, nutrauktas dujų tiekimas per Baltarusiją būtų netgi naudingas Kremliui.

„Visų pirma, tokia situacija būtų naudinga Kremliui. Kodėl? Todėl, kad per Baltarusiją tranzitu tiekiama nemažai dujų Europos Sąjungai. Jeigu tas tiekimas būtų nutrauktas, tai energetinė krizė Europos Sąjungoje būtų tik sustiprinta. Tai naudinga Kremliui, kadangi Kremlius dabar daro spaudimą Europos Sąjungai tam, kad savo veiklą pradėtų „Nord Stream 2“ projektas. Nes „Nord Stream 2“ dar nėra sertifikuotas ir licencijuotas. Jis yra pastatytas, bet dar neįjungtas“, – teigė ekspertas.

Pasak R. Švedo, kaltę už visa tai Kremlius nurašytų Baltarusijos prezidentui A. Lukašenkai. „Tokiu būdu nebūtų kažkokių sankcijų už kontrakto nevykdymą. Taip kad, mano vertinimu, tai tikrai realu“, – kalbėjo R. Švedas.

Kokios svarbos yra šis dujotiekis „Jamalas Europa“ Europos Sąjungai ir kas dėl to nukentėtų labiausiai? „To dujotiekio pajėgumai yra apie 33 milijardai kubinių metrų per metus. Palyginimui, sakykime, Vokietija suvartoja apie 90 milijardų, visa Europos Sąjunga apie 400 milijardų. Tai yra gan reikšmingas ir didelis kiekis. Būtų paveiktos tokios šalys, kaip Vokietija, Čekija, Slovakija. Taip kad iš tikrųjų tai yra gan veiksminga priemonė. Čia galima būtų iškart paneigti tokį argumentą, kad vis tik to nedarytų Rusija, nes kadangi dujos turėtų tekėti tranzitu į Kaliningradą, bet iš tikrųjų Rusija jau užtikrino Kaliningrado energetinę autonomiją, t. y. padarė, kad Kaliningradas galėtų funkcionuoti nepriklausomai. Dabar tas tranzitas per Baltarusiją, per Lietuvą į Kaliningradą taip pat jau nebėra Rusijai būtinas“, – situaciją komentavo ekspertas.