Etikos sargai priėmė sprendimą dėl Kasčiūno pasisakymų Ąžuolo atžvilgiu

„Nustatyti tokių pasakytų žodžių neįmanoma, tai siūlome tyrimą nutraukti“, – posėdyje sakė vienas iš išvadų rengėjų Viktoras Fiodorovas.
Tokiam sprendimui pritarė visi aštuoni posėdyje dalyvavę komisijos nariai.
Kaip skelbta anksčiau, birželio pradžioje, parlamente vykstant balsavimui dėl konservatorių siūlymo suteikti Laisvės gynėjo statusą karo Ukrainoje dalyviams, plenarinių posėdžių salėje kilo ginčas tarp Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininko L. Kasčiūno ir „valstiečio“ V. Ąžuolo.
„Ką tik Laurynas Kasčiūnas man pagrasino tiesiogiai, šaukdamas: tu prisišnekėsi, mes, Valiau, su vyrais pas tave ateisime. Ar jis nori išpildyti savo žodžius? Kreipsiuosi į Etikos ir procedūrų komisiją, kad išsiaiškintų“, – plenarinių posėdžių salėje priėjęs prie mikrofono kalbėjo V. Ąžuolas.
Savo ruožtu L. Kasčiūnas už tokį pareiškimą „valstietį“ išvadino „skystalu“.
„Atsimenu, gyvenau Lazdynuose ir kai kažkas neduodavo kažkam kamuolio, atbėgdavo vaikas ir šaukdavo: mama, mama, man košės neduoda. Tai, Valiau, tu būk rimtas žmogus, kaip vaikas atrodai. Skystalas“, – tuomet sakė TS-LKD lyderis.
Netrukus po to V. Ąžuolas kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją. Pastaroji dėl šio atvejo pradėjo tyrimą. Tam posėdžio metu pritarė penki parlamento etikos sargai, trys buvo prieš, vienas susilaikė.
