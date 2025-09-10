Kasčiūnas išsisuko, bet kliuvo kitam

Prieš kelis mėnesius „valstietis“ Valius Ąžuolas skundėsi patyręs konservatorių lyderio grasinimus.
„Ką tik L. Kasčiūnas man pagrasino tiesiogiai, šaukdamas: tu prisišnekėsi, mes, Valiau, su vyrais pas tave ateisime“, – sakė Seimo narys (LVŽ-KŠSF) V. Ąžuolas.
Konfliktas kilo svarstant įstatymą, kad Ukrainoje savanoriais tarnaujantys lietuviai būtų pripažinti laisvės kovotojais. L. Kasčiūnas palaikė, o V. Ąžuolas – ne. Tada salės gale ir apsižodžiavo, o L. Kasčiūnas dar išsišaipė.
„Mama, mama, man košės neduoda. Tai, Valiau, būk rimtas žmogus, kaip vaikas atrodai – skystalas“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
Etikos komisija nutarė nepradėti tyrimo dėl Seimo nario L. Kasčiūno elgesio. Nepavyko rasti įrašų, ką tiksliai L. Kasčiūnas pasakė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Bet bus tiriami R. Žemaitaičio tiesiai į kameras pasakyti komentarai.
„Gautas ŽŪM profesinės sąjungos skundas dėl pasisakymų ministerijoje dirbančių moterų atžvilgiu“, – sakė Etikos komisija.
R. Žemaitaitis taip apibūdino, kaip jam atrodo Žemės ūkio ministerijoje dirbančių moterų darbo diena.
„Tie visi nuotoliniai darbai ir tetos, ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus. Man tai nėra priimtina. Arba jos čiuožia lauk su savo nėriniuotomis „tašelėmis“, arba pradeda dirbti vardan valstybės“, – teigė R. Žemaitaitis.
Ministerijos tarnautojos tuomet pasipiktino.
Etikos komisija nutarė aiškintis dėl R. Žemaitaičio elgesio.
„Yra ir seksizmo, ir kitų tokių iš pirmo požiūrio vertinamų etikos nusižengimų požymių. Taip, pritariu pradėti tyrimą“, – tikino Seimo narys (LS) Arminas Lydeka.
„Gali tapti buitinių pašaipų subjektu, sakys: tai ką tu, cioce, kaip tu ten kažką“, – aiškino Seimo narys (TS-LKD) Jurgis Razma.
Etikos komisija nagrinėjo ir kitų politikų sparnuotas frazes.
„Dalį rinkėjų pavadino beždžionėmis“, – tvirtino Etikos komisija.
Ir taip nuolatos – kiekviename Seime.
„Žodis „šūdas“ yra lietuviškos kilmės žodis“, – teigė buvusi ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.
A. Armonaitė taip vadino valstietį Audrį Šimą, kai šis komitete balsuojant pakėlė ranką panašiai, kaip keldavo Hitlerio naciai.
„Tai gali daryti tik nuoširdus nacis arba nesusipratėlis, arba šūdo gabalas“, – tuo metu sakė ji.
Tuomet nuspręsta, kad A. Armonaitė neįžeidė kolegos, pavadindama jį „šūdo gabalu“.
Nutarta mokytis iš politikų užsienyje – kaip įžeidinėti kolegas meistriškiau.
Buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas „velniop“ siuntė Etikos komisijos vadą Algimantą Salamakiną, kai šis liepė A. Valinsko į politiką atvestiems artistams baigti koncertuoti, jei jau pasirinko politiko kelią.
„Jei dėl to kils problemų A. Salamakinui – jį pasiūsime velniop, mes jums dainuosime“, – tuo metu sakė A. Valinskas.
Kiekviename Seime yra politikų, kurie dėl savo liežuvio tampa etatiniais Etikos komisijos klientais.
„Pavadinau klipata ir triperiu – nepadariau didelio nusižengimo“, – politikavimo laikotarpiu buvo pasakęs Algimantas Šustauskas.
Tenka tirti ne tik žodžius, bet ir poelgius. Darbo partijos nariai Seimo salėje buvo rengę piketą – užsidėjo marškinėlius su užrašais „Neparsiduodame“.
Naujausi komentarai