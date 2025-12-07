Etikos sargų akiratyje – Žemaitaičio pasisakymai apie Čiurlionio menų mokyklos moksleivius

Šiuo klausimu į etikos sargus kreipėsi konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė.
Parlamentarės teigimu, R. Žemaitaičio pareiškimai moksleivių atžvilgiu skambėjo Rūtos Janutienės laidoje, kuomet „aušrietis“ gyrėsi pagal nuotraukas ieškojęs jaunuolių „Facebook“ anketų, tikrinęs, kur jie mokosi. Parlamentaras taip pat grasino mokyklos bendruomenei tarnybiniais patikrinimais ir politiniu persekiojimu.
„Dabar R. Žemaitaitis nusitaikė į Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleivius, tik dar ir paviešino itin jautrius nepilnamečių asmens duomenis – esą įkėlė netyčia ne tą nuotrauką su visais moksleivių duomenimis. Sunku patikėti, kad nuotrauka įkelta netyčia, kai tam pačiam įraše Seimo narys sako, jog tikisi, kad teisėsaugos institucijos „sufotkins“ tuos moksleivius ir perduos tarnyboms. Tai yra sąmoningas moksleivių, jų tėvų bauginimas, terorizavimas“, – akcentavo Seimo narė.
Paviešino itin jautrius nepilnamečių asmens duomenis.
Tyrimą dėl R. Žemaitaičio Seimo Etikos ir procedūrų komisija nutarė pradėti bendru sutarimu.
Kaip skelbta, Kultūros asamblėjos mitingo išvakarėse valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ sukritikavo ir paviešino į renginį ketinančių važiuoti Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleivių vardus ir pavardes.
Dėl tokių parlamentaro veiksmų Seimo liberalai anksčiau taip pat teigė, kad kreipsis į prokuratūrą.
Naujausi komentarai