Seimo etikos sargai pradėjo tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymų

Tokiam sprendimui pritarė dauguma komisijos narių, išskyrus „aušrietę“ Daivą Žebelienę.
Vienas iš tyrimą pradėti siūliusių etikos sargų liberalas Arminas Lydeka tikino, jog pateiktas kreipimasis turi pagrindą, aiškų turinį, apibrėžtus subjektus.
Skunde nurodoma, jog, LRT nuomone, „Nemuno aušros“ vedlio „Facebook“ paskyroje išsakyti teiginiai apie nacionalinį transliuotoją pažeidžia etikos principus.
Kaip pavyzdžiai pateikiama kritika LRT transliacijoms, transliuotojo vadinimas „purvasklaida“, žurnalisto Edmundo Jakilaičio įžeidinėjimai, taip pat teiginiai: „Komunistuojantis LRT pabudo?“ bei „senas KGB metodas, jei tau skambina iš LRT, tai tarybinis tvaiką gali nuotoliu užuosti!“.
Nacionalinio transliuotojo teigimu, tokie teiginiai yra nesuderinami su Valstybės politikų elgesio kodeksu, pažeidžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, padorumo, pavyzdingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo, atsakomybės principus.
