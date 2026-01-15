LRT teigia nebekviesianti Remigijaus Žemaitaičio į tiesiogines laidas

„Tiesioginis eteris reikalauja atsakomybės ir pagarbos – tai erdvė argumentams, o ne įžeidinėjimams ar neapykantos retorikai. LRT sprendimas nėra diskusijų ribojimas: mes ir toliau nuosekliai nušviesime politinius procesus bei vertinsime visų politikų veiksmus, tačiau tiesioginėse laidose privalome užtikrinti saugią ir pagarbią aplinką tiek žiūrovams, tiek mūsų žurnalistams“, – ketvirtadienį išplatintame pranešime teigia LRT televizijos Naujienų tarnybos vadovė Inga Larionovaitė.
Pranešime taip pat pažymima, kad LRT užtikrina atvirą politinę diskusiją, tačiau kartu laikosi atsakingos redakcinės politikos ir rūpinasi, kad tiesioginio eterio aplinka būtų pagarbi, nediskriminuojanti ir nekurstytų neapykantos.
Todėl atsižvelgęs į Seimo etikos sargų sprendimą, transliuotojas priėmė sprendimą jo nekviesti į tiesiogines laidas.
LRT pranešime taip pat teigė, kad Vilniaus apygardos teismas 2025 metų gruodžio 4 dieną nuosprendžiu politiką pripažino kaltu dėl neapykantos kurstymo ir Holokausto menkinimo.
Tuo metu LRT žurnalistė, radijo laidų vedėja Liepa Želnienė teigia nepritarianti šiam sprendimui.
„Nepritariu. Ką norėsiu, tą ir kalbinsiu. Taip buvo visada, yra dabar ir bus ateityje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė ji.
BNS skelbė, kad Nacionalinio transliuotojo Etikos komisijai pateiktame skunde buvo nurodoma, jog „Nemuno aušros“ vedlio „Facebook“ paskyroje išsakyti teiginiai apie LRT pažeidžia etikos principus.
Kaip pavyzdžiai pateikta kritika LRT transliacijoms, transliuotojo vadinimas „purvasklaida“, žurnalisto Edmundo Jakilaičio įžeidinėjimai, taip pat teiginiai „Komunistuojantis LRT pabudo?“ bei „senas KGB metodas, jei tau skambina iš LRT, tai tarybinis tvaiką gali nuotoliu užuosti!“.
Nacionalinio transliuotojo teigimu, tokie teiginiai yra nesuderinami su Valstybės politikų elgesio kodeksu, pažeidžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, padorumo, pavyzdingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo, atsakomybės principus.
Gruodžio pabaigoje portalas „15min“ skelbė, jog R. Žemaitaitis yra dažniausiai Seimo Etikos ir procedūrų komisijos nagrinėjamas šios kadencijos parlamentaras, vien pernai jo elgesys penkis kartus buvo pripažintas neetišku.
