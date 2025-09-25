Dėl teiginių apie Viktoriją Čmilytę-Nielsen – prokuratūros tyrimas Žemaitaičiui

Kaip teigiama ketvirtadienį išplatintame pranešime, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižto priimtas įvertinus parlamentarės skunde nurodytas aplinkybes bei patikslinimo metu surinktus duomenis.
Tyrimo metu bus siekiama išsiaiškinti, ar nebuvo padaryta nusikalstama veika, kai rugsėjo 10-ąją Seimo vakarinio posėdžio metu R. Žemaitaitis prie mikrofono išsakė teiginius, jog V. Čmilytė-Nielsen yra teista dėl kyšininkavimo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.
Frazę apie V. Čmilytę-Nielsen „aušriečių“ lyderis pasakė kreipdamasis į liberalą Simoną Gentvilą, kuris Seimo pirmininko Juozo Oleko klausė, ką jis atsakys užsienio kolegoms apie buvimą koalicijoje su „Nemuno aušra“.
„Gerbiamas Simonai, aš praėjusią kadenciją turėjau keletą vizitų Europos Komisijoje ir kitur, manęs klausdavo, kaip pas jus Seime gali būti teista partijos pirmininkė ir vadovauti Seimui, už kyšį, už pinigų gryninimą ir už slėpimą“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
„Jie manęs klausdavo, ar tai yra normalu, sakydavo, kiek pas jus kainuoja nusipirkti partiją ir Seimo pirmininko postą, kad Liberalų sąjūdis būtų valdančiojoje daugumoje“, – teigė jis.
Liberalė žurnalistams ketvirtadienį sakė į teisėsaugą nusprendusi kreiptis, nes minėtas pasisakymas įgarsintas sąmoningai bei buvo tiesiogiai nukreiptas į ją, pateikiant melagingus teiginius.
„Įžūlūs R. Žemaitaičio pasisakymai nėra jokia naujiena, tai yra kasdienybė, bet šis pasisakymas iš esmės skiriasi nuo kitų, nes jis buvo nutaikytas į mane kaip į asmenį, sąmoningai mane šmeižiant, skleidžiant tikrovės neatitinkančią informaciją, bandant mane pažeminti, pakirsti pasitikėjimą manimi“, – kalbėjo V. Čmilytės-Nielsen.
„Jis mane apkaltino dalykais, kuriuos žino esant melagingais. Į tokį šmeižtą aš turiu reaguoti. Taip, aš esu politikė, bet aš esu ir žmogus, kuris skaudžiai priima, kai Seimo narys prie Seimo tribūnos nuo šoninio mikrofono atvirai meluoja“, – kalbėjo parlamentarė.
Tyrimą pavesta atlikti Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, jį organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras.
Už šmeižtą numatyta bausmė viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Naujausi komentarai