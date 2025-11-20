Lietuvos oro uostai reikalauja tyrimo: kas kompensuos patirtus milžiniškus nuostolius?

LTOU siekia, kad eismą ore trikdantys ir pavojų keliantys balionų skrydžiai būtų traktuojami kaip padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, pranešė įmonė.
LTOU Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas BNS sakė, kad ikiteisminiu tyrimu siekiama nustatyti pažeidėjus, patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn ir kompensuoti žalą.
Lietuvos oro uostai BNS nurodė, kad jų ir partnerių nuostoliai dar skaičiuojami, o šiuo metu įvertintų nuostolių suma siekia apie 500 tūkst. eurų, tačiau suma dar augs.
„Nuostoliai tikrai bus didesni. Patirtą žalą įvertino dar ne visi partneriai. Tarptautiniams partneriams reikia daugiau laiko įvertinti nuostolius“, – teigė bendrovė.
„Dėl kontrabandinių balionų sutrikdyti oro uostų procesai bei buvo ribotas lėktuvų eismas oro erdvėje, bendrovės patyrė milžiniškų nuostolių, o keleiviai – nepatogumų dėl atidėtų kelionių ir atšauktų atostogų. Patirti nuostoliai turi būti atlyginti“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Pasak V. Kšano, kontrabandinių balionų leidimas gali būti kvalifikuojamas kaip veika, atitinkanti Baudžiamojo kodekso požymius, apibūdinančius padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
„Ši veika apima grėsmę valstybės suverenitetui, teritorijos vientisumui ir ekonomikos galiai. Atsižvelgiant į oro uostų veiklos sutrikdymą ir keliamą pavojų nacionaliniam saugumui, matome pagrindą kreiptis į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“, – pranešime sakė V. Kšanas.
LTOU atstovo teigimu, tyrimas gali užtrukti, bet nustačius kaltus asmenis arba ateityje kvalifikavus papildomas kontrabandininkų veikas, būtų galima reikšti papildomus civilinius ieškinius dėl nuostolių atlyginimo.
„Šiuo metu civiliniams ieškiniams dar ruošiamės ir renkame informaciją apie patirtus nuostolius mūsų ir partnerių veiklose. Teisinės pasekmės kaltės pripažinimo atveju būtų žymiai rimtesnės nei įprastose kontrabandos bylose“, – teigė V. Kšanas.
Pasak jo, ikiteisminis tyrimas ir tolesni veiksmai išreikštų aiškią valstybės ir institucijų poziciją, taip pat būtų stiprus prevencinis veiksmas, vieša proceso komunikacija galėtų turėti atgrasomąjį poveikį galimiems pažeidėjams.
BNS skelbė, kad dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, spalio pabaigoje Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą, paveikiant apie pusantro šimto skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės teigimu, šiuo metu atliekami daugiau nei 22 ikiteisminiai tyrimai dėl kontrabandos gabenimo meteorologiniais balionais.
