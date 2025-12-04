Lietuvos oro uostų atstovas ramina: tokių indikacijų tikrai nėra

Anot jo, bendrovės „solidariai laukia“, kol padėtis dėl nuolatinio oro uosto veiklos stabdymo pagerės.
„Jokių kitokių kažkokių indikacijų neturime, tai yra vienintelis toks atvejis. Toliau tikimės sėkmingai turėti skrydžius“, – žurnalistams ketvirtadienį Vyriausybėje sakė LTOU Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas.
„Indikacijų, kad (oro vežėjai – BNS) mato Lietuvą kaip nesaugią ar tuoj pat nustos skraidyti, tikrai nėra. Yra pakankamai solidarus laukimas, supratimas, kad kaip valstybė siekiame išspręsti šį (kontrabandinių balionų – BNS) klausimą“, – teigė jis.
BNS rašė, kad kontrabandiniams oro balionams iš Baltarusijos pastaruoju metu trikdant Vilniaus oro uosto veiklą, „Finnair“ paskelbė nuo trečiadienio iki kitų metų vasario pabaigos atšaukianti vakarinį skrydį į Vilnių.
Anot V. Kšano, Suomijos bendrovei nėra sudėtinga keliautojams pasiūlyti alternatyvų laiką, nes ji tarp Vilniaus ir Helsinkio kasdien atlieka kelis skrydžius.
LTOU atstovo teigimu, bendrovės suvokia, jog „čia ne oro uosto problema“.
„Galėtume tik atvirkščiai išgirsti – kad stengiamės kaip tik palengvinti situaciją keleiviams“, – teigė LTOU atstovas, paklaustas, ar oro linijos susirūpinusios dėl padėties oro uoste valdymo.
Čia ne oro uosto problema.
Jis teigė manantis, kad „vežėjų visuomenė“ mato Lietuvos diplomatinius bandymus ir kitas pastangas sustabdyti oro balionų grėsmę Vilniaus oro uosto veiklai. Anot V. Kšano, bendrovės nepradeda „kardinaliai keisti“ iš anksto sudarytų tvarkaraščių, atšaukti skrydžių.
„Jei toliau vykdysime tai, ką darome dabar, ir pavyks užkardyti, sustabdyti (oro balionus – BNS), manau, kad viskas bus gerai“, – sakė jis.
V. Kšanas, be kita ko, pabrėžė, kad vien per spalį dėl uždaryto oro uosto patirta 800 tūkst. eurų žala – daugiausiai jos patyrė aviakompanijos.
LTOU Simonas Bartkus anksčiau teigė, kad su oro linijomis deramasi, kad jos ne tik nukreiptų atskrendančius lėktuvus į Kauną, bet ir dažniau skraidintų iš šio oro uosto. Pasak jo, Lietuvos oro uostai žada skatinti aviakompanijas skristi iš Kauno siūlydami mažesnę rinkliavą.
Anot V. Kšano, iš Vilniaus į Kauną nukreipiamus skrydžius Kauno oro uostas aptarnauja neblogai, tačiau norint efektyviai aptarnauti ir išvykstančius orlaivius, Kaune reikėtų pasirūpinti autobusais, papildomais darbuotojais.
Taip pat kyla klausimų, kaip prie skrydžių iš Kauno prisitaikys oro uostai, į kuriuos skrendama, teigė jis: „Yra daug iššūkių. Daug reikia apžaisti, kad būtų efektyvu.“
BNS rašė, kad Latvijos oro bendrovė „Air Baltic“ dėl kontrabandinių balionų trikdomo Vilniaus oro darbo nuo lapkričio 20 dienos paankstino dviejų skrydžių laiką.
Dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, dažniausiai vėlai vakare pastaruoju metu teko keliolika kartų stabdyti Vilniaus, vieną kartą – Kauno oro uosto darbą.
Naujausi komentarai