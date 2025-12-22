Prokuratūra prašo dešimt kartų didesnės baudos Remigijui Žemaitaičiui

Už antisemitinius pareiškimus nuteistas „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis taip pat žada skųsti nuosprendį.
Už antisemitinius pareiškimus nuteistas „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis taip pat žada skųsti nuosprendį.
Vilniaus apygardos teismas Seimo nariui R. Žemaitaičiui už kurstymą prieš žydus ir nacistinės Vokietijos nusikaltimų neigimą skyrė 5 tūkst. eurų baudą. Prokuratūra prašė skirti dešimt kartų didesnę baudą.
Prokuratūros skunde Lietuvos apeliaciniam teismui prašoma R. Žemaitaičiui skirti 51 tūkst. 250 eurų baudą.
Be to, 19 lapų skunde prokuratūra prašo panaikinti dalį nuosprendžio. Šioje nuosprendžio dalyje buvo pašalinti tęstinę nusikalstamą veiką sudarantys Holokausto menkinimo epizodai. Prokuratūra prašo šioje dalyje priimti apkaltinamąjį nuosprendį.
Generalinė prokuratūra pirmadienį pranešė, kad apeliaciniame skunde nurodoma, jog per kiek ilgesnį nei vieno mėnesio laikotarpį politikas padarė dvi tęstinio pobūdžio daugiaepizodes nusikalstamas veikas.
Įvertinus šių veikų pobūdį, sistemingumą ir aktyvų pakartotinį skelbimą itin plačiai prieinamoje interneto erdvėje – socialiniame tinkle „Facebook“ bei Seime, šių pasisakymų turinį ir jų sukeltą visuomeninį bei tarptautinį rezonansą, laikomasi nuomonės, kad šios R. Žemaitaičio veikos pasižymi ženkliai didesniu pavojingumu negu tipinės.
Todėl už šių veikų padarymą R. Žemaitaičiui skirta subendrinta 5 tūkst. eurų dydžio bauda neatitinka jo padarytų veikų pavojingumo, neužtikrina bausmės paskirties ir tikslų bei prieštarauja teisingumo ir proporcingumo principams, teigiama pranešime.
Politikas BNS sakė taip pat ketinantis skųsti nuosprendį aukštesnės instancijos teismui.
Kaip anksčiau skelbė BNS, Vilniaus apygardos teismas pripažino R. Žemaitaitį kaltu ir teigė, kad jis „viešai tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės“, neigė Holokaustą.
Teisėjų kolegijos teigimu, Seimo narys, išsakydamas savo poziciją apie Izraelį, žydus, pasirinko ir vartojo niekinančią, žmogaus orumą žeminančią ir neapykantą tautiniu pagrindu išskiriamai asmenų grupei demonstruojančią kalbą.
Teismas nusprendė, kad tikrovės neatitinkančiais įrašais politikas žydus apkaltino vykdžius lietuvių žudynes, vaidinus reikšmingą vaidmenį Lietuvos gyventojų trėmimuose, be jokio pagrindo žydams priskyrė atsakomybę už Pirčiupių ir Kaniūkų kaimų gyventojų žudynes, paviešino didžiąja dalimi istoriniais šaltiniais nepatvirtintą žydų tautybės žmonių, kaip prisidėjusių prie trėmimų, sąrašą.
BNS rašė, kad baudžiamoji byla parlamentarui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų užpernai gegužę ir birželį socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
Politikui dėl minėtų įrašų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis Teismas pernai balandį pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Po šio sprendimo R. Žemaitaitis atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus ir Seimo narius. Pernai rudenį jis vėl išrinktas į Seimą.
