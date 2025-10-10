Po Žemaitaičio teiginių apie Gelūną: toks atviras antisemitizmas

Įraše feisbuke R. Žemaitaitis penktadienį spekuliavo A. Gelūno žydiška kilme ir kaltino jį perversmo valstybėje vykdymu.
A. Gelūnas yra vienas kultūrininkų protesto, kuriuo prieštaraujama kultūros ministro portfelio priskyrimui „Nemuno aušrai“, lyderių.
„Toks atviras antisemitizmas negali likti be dėmesio žinant, kad žmogus yra sulaužęs Konstituciją“, – BNS sakė LNDM direktorius.
„Nemuno aušros“ pirmininkas socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“.
Taip politikas reagavo į žinią, kad kultūrininkų protestų pradžioje muziejaus vadovas susistabdė narystę opoziciniame Liberalų sąjūdyje.
Įraše feisbuke R. Žemaitaitis spekuliavo ir žydiška A. Gelūno kilme.
„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą stabdo narystę Liberalų sąjūdyje!“ – rašė „aušriečių“ lyderis.
„Amoralu, šlykštu, žema, o gal tai „gaujos paniatkės“? – teigė R. Žemaitaitis.
A. Gelūnas sakė, kad tokia retorika turėtų nusipelnyti teisėsaugos institucijų dėmesio.
„Šiandien man taip dažnai būna gėda už ne tokią mažą dalį lietuvių, kad tikrai kartais būčiau norėjęs gimti žydu. Aš negaliu patikėti, kad mūsų mylimos Lietuvos žeme vaikšto žmonės, kuriems tokia retorika yra vienijanti retorika“, – teigė LNDM direktorius.
„Aš nesu turtingas žmogus, man bylinėtis metų metais ir apmokėti brangius advokatus nėra iš ko, mano šeimai irgi reikia resursų, o man pačiam reikia kiekvieną dieną eiti į darbą. Turbūt tie, kurie žarstosi šmeižtu ir užgauliojimais, tai žino“, – pridūrė jis.
A. Gelūnas neigė savo žydišką kilmę.
„Neturiu kokio patvirtinimo, kad mano giminėje būtų kitai tautybei priklausiusių žmonių. Kiek sako mūsų metrikos, tai pavardė Gelūnas šeimos metrikose matosi išrašuose iki XVIII a. pabaigos. Tai buvo mano senelio, tėvų ir protėvių pavardė. O mano mamos pavardė yra Palevičiūtė, jos šeimoje yra kalbama tik lietuviškai. Galbūt kažkas meldėsi lenkiškai, bet tai buvo paplitusi praktika“, – sakė kultūrininkas.
„Įrodymų apie savo žydišką kilmę aš neturiu, mielai ja pasipuikuočiau, bet neturiu, deja, absoliučiai jokių duomenų, kad mano kilmės liudijimuose būtų kažkas kito, išskyrus lietuvį“, – kalbėjo A. Gelūnas.
Kaltina nacistiniu naratyvu
Seimo opozicijos atstovai penktadienį bjauriu ir šlykščiu pavadino „aušriečių“ lyderio R. Žemaitaičio pasisakymą apie LNDM direktorių A. Gelūną ir apkaltino jį formuojant nacistinį naratyvą.
„Tai yra labai bjaurus, šlykštus antisemitinis išpuolis, kurio civilizuotoje valstybėje negalima ignoruoti. Tai negali tapti nauja norma, nors žmogui ir atrodo, kad jis yra valdžioje ir jam viskas galima“, – BNS penktadienį sakė Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Pasisakymą apie A. Gelūną politikė pavadino antisemitiniu ir ragino valdančiuosius bei prezidentą Gitaną Nausėdą į jį reaguoti.
„Tai dar viena proga parodyti, kad yra kažkokios raudonos linijos, kad negalima skleisti neapykantos ir naudoti antisemitinės retorikos“, – teigė liberalų lyderė.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis „aušriečių“ lyderio pasisakymus lygino su laikotarpiu prieš Holokaustą nacių Vokietijoje.
„Jei pažiūrėtume į 1933 metų Vokietiją, prieš naciams perimant valdžią ir po to, tai buvo vienas naratyvas – valstybės priešas yra mistinis žydas, žydai organizuoja perversmą ir yra kalti dėl ekonominių ir visų kitų bėdų. Tai čia visiška analogija“, – BNS sakė S. Skvernelis.
Jis teigė neabejojantis, kad pareiškimus įvertins ir viešąją erdvę stebinti teisėsauga.
Konservatorių frakcijos Seime seniūnas Mindaugas Lingė BNS teigė, kad R. Žemaitaičio pareiškimus yra „dar vienas antivalstybinio veikimo įrodymas ir provokacija“.
„Kaltinti perversmo organizavimu ir tuo pačiu melagingai spekuliuoti asmens kilme yra ne tik išpuolis prieš Lietuvos kultūrai ir visuomenei nusipelniusį asmenį, bet tai ir tęstinė provokacija, siekianti kiršinti bei skaldyti visuomenę“, – sakė politikas.
„Tai tuo pačiu ir provokacija rytoj posėdžiausiantiems socialdemokratams, kurie svarstys tolesnio bendradarbiavimo su antivalstybine partija likimą. Socialdemokratų sprendimas toliau teisinti, dangstyti antisemitinius išpuolius, pasirenkant nenutraukti koalicijos su šia partija, reikš pasirinkimą legitimizuoti ir toleruoti šį apgailėtiną išpuolį tiek prieš A. Gelūną, tiek prieš žydus“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, sekmadienį surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Savo ruožtu I. Adomavičius atsistatydino iš pareigų jose pradirbęs savaitę.
R. Žemaitaitis šiuo metu yra teisiamas dėl neapykantos prieš žydus kurstymo ir Holokausto neigimo, o pernai Konstitucinio Teismo jis buvo pripažintas sulaužęs parlamentaro priesaiką dėl antisemitinių teiginių.
Vis dėlto apkaltos politikas tada išvengė pasitraukdamas iš Seimo, o 2024 metų rudenį vėl buvo išrinktas į parlamentą.
