Etikos sargai: Žemaitaitis pažeidė politikų elgesio kodeksą

Tokiam sprendimui pritarė dauguma komisijos narių, išskyrus „aušrietę“ Daivą Žebelienę.
„R. Žemaitaitis (…) „Facebook“ paskyroje, naudodamas menkinančio niekinančio pobūdžio žodžius „fondačiulpys“, „žulikas“, „šunauja“ ir kt., savo teiginių apie tai, kad LRT savo veikloje remiasi komunizmo ideologija, yra penktoji kolona, kelianti grėsmę valstybei, o taip pat apie tai, kad žurnalistas turi sveikatos problemų, nepagrįsdamas jokiais faktais, pažeidė (…) pagarbos žmogui ir valstybei principą“, – rašoma etikos komisijos priimtoje išvadoje.
Nacionalinio transliuotojo Etikos komisijai pateiktame skunde buvo nurodoma, jog „Nemuno aušros“ vedlio „Facebook“ paskyroje išsakyti teiginiai apie LRT pažeidžia etikos principus.
Kaip pavyzdžiai pateikta kritika LRT transliacijoms, transliuotojo vadinimas „purvasklaida“, žurnalisto Edmundo Jakilaičio įžeidinėjimai, taip pat teiginiai „Komunistuojantis LRT pabudo?“ bei „senas KGB metodas, jei tau skambina iš LRT, tai tarybinis tvaiką gali nuotoliu užuosti!“.
Nacionalinio transliuotojo teigimu, tokie teiginiai yra nesuderinami su Valstybės politikų elgesio kodeksu, pažeidžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, padorumo, pavyzdingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo, atsakomybės principus.
Komisijos posėdyje Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys Domas Griškevičius ragino „aušriečius“ paskatinti R. Žemaitaitį keisti retoriką.
„Galbūt frakcijos (nariai – BNS) galite pakalbėti su savo partijos pirmininku ir (...) įtikinti frakcijos vadovą, partijos pirmininką vis dėlto liautis naudoti niekinančią retoriką įvairių institucijų, įvairių žmonių, įvairių politinių oponentų atžvilgiu. Ir man atrodo tada tikrai nereikės čia dažnai rinktis ir diskutuoti“, – pabrėžė parlamentaras.
Tuo metu D. Žebelienė posėdyje sakė, kad „aušriečių“ lyderis savo pasisakymais siekė didesnio LRT skaidrumo.
„R. Žemaitaitis, aišku, naudoja tą aštresnę politinę kritiką, pagrįstą auditais, viešais debatais. Jis siekia didesnio skaidrumo ir manau ta nuomonė, kuri yra pagrįsta, tai siekia skatinti diskusiją apie LRT esamas problemas, o ne žeminti kaip instituciją“, – teigė ji.
Į „aušrietės“ nuomonę atsakiusi konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė pabrėžė, kad savo pasisakymais R. Žemaitaitis tyčiojosi iš LRT ir jos žurnalisto.
„Parašymas, (Edmundą – BNS) Jakilaitį „užpuolė spalinės“ ar „žiūrint į jį atrodo, kad jis kirminų turi“. Čia jūs matote konstruktyvią kritiką? (...) Čia jau yra pasisakymas turintis patyčių kontekstą“, – aiškino ji.
Gruodžio pabaigoje portalas „15min“ skelbė, jog R. Žemaitaitis yra dažniausiai Seimo Etikos ir procedūrų komisijos nagrinėjamas šios kadencijos parlamentaras, vien pernai jo elgesys penkis kartus buvo pripažintas neetišku.
