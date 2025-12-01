Seimo pirmininkas: gailimės sukeltos įtampos

„Gailimės visi tos įtampos tarp Seimo narių ir visuomenės, kuri lydėjo paskutinėmis savaitėmis, kad neradome to sprendimo iš karto. Bet manau, kad po keleto mūsų susitikimų – tiek pozicijos, tiek opozicijos, tiek su visuomenės atstovais – mes esame dabar gerame kelyje ir, manau, išspręsime šitą problemą ir galėsime didžiuotis, kad turime vieną iš geriausių visuomeninio transliuotojo įstatymų Europoje“, – Seime žurnalistams antradienį sakė J. Olekas.
Kaip rašė BNS, pirmadienį Seimo frakcijų lyderiai Prezidentūroje susitiko su Gitanu Nausėda, po kurio šalies vadovas pareiškė, kad valdantieji pažadėjo netaikyti skubos LRT įstatymo pataisoms, o opozicija – specialiai projekto svarstymo nevilkinti.
J. Olekas tuomet kalbėjo apie galimas naujas pataisas, tačiau vėliau po susitikimo su žurnalistų ir kultūros protesto atstovais patvirtino, jog šiuo metu svarstomas LRT įstatymo pataisų projektas eis į priėmimo procedūrą, bet bus sudaryta darbo grupė, kuri dirbs prie projekto.
„Mano siūlymas visada buvo, kad išspręskime tai, kas dega, kas skauda ir žiūrėkime plačiau, bet kadangi dabar sutarėme, kad turime net šešias savaites, jeigu šešias savaites dirbsime, tai galime viską išspręsti“, – teigė parlamento vadovas.
Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, jog atidžiai vertins, „koks bus atstovavimo principas ir kas bus kviečiamas iš visuomenės pusės į šitą darbo grupę“.
„Jeigu mandatas bus platus, bandys žiūrėti į problemą iš esmės, tokiu atveju, be jokios abejonės, man atrodo, tai bus signalas, kad mes grįžtame ir į posėdžius, ir į normalų darbą. Ir tada labai rimtai svarstom dėl kitų dalykų, kuriuos buvom suplanavę tarpsezony. Tada nebūtinai visos priemonės, kurias mes turim pasiruošę, jos bus panaudotos, nes mes turim jau laimėtus du mėnesius po vakarykštės dienos“, – teigė L. Kasčiūnas.
„Dabar laukiam tiktai tokių sprendimų, kad tie pažadai nebūtų fasadiniai, o būtų tikri“, – pridūrė jis.
Pasak konservatorių lyderio, kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės pozicija, kokius žurnalistus įtraukti į darbo grupės sudėtį, taip pat parodys ar tikrai svarstant projektą bus atspindėtos visos pusės.
BNS rašė, kad valdantieji planavo dar praėjusį ketvirtadienį skubos tvarka priimti pataisas, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Sustreikavus Kultūros komiteto vadovo Kęstučio Vilkausko sveikatai, LRT pataisos įstrigo komitete. Dėl to buvo atšauktas ir suplanuotas nenumatytas Seimo posėdis.
Opozicijos atstovai, siekdami vilkinti pataisos priėmimą, taiko parlamentinę filibusterio taktiką, jie yra registravę jau apie tūkstantį skirtingų pasiūlymų valdančiųjų inicijuotai LRT direktoriaus atleidimą lengvinančiai pataisai.
Siekdami sumažinti priešpriešą tarp pataisų iniciatorių ir protestuojančiųjų, prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė yra paraginę LRT tarybą trauktis iš pareigų. Tai taip pat lemtų direktorės ir jos pavaduotojo atsistatydinimą.
LRT taryba planavo šį klausimą svarstyti sausio pabaigoje, tačiau jos pirmininkas Mindaugas Jurkynas BNS sakė sieksiantis paankstinti tarybos posėdį.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei pastarosiomis savaitėmis surengtuose mitinguose prie Seimo dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
