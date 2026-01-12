Laisvės gynėjų susitikime kalbant Olekui – plakatas „Jūs dirbate ne Lietuvai! Šalin rankas!“

Seime minint Sausio 13-osios 35-ąsias metines, į parlamentą susirinko laisvės gynėjai, jie priešpiet dalyvavo iškilmingoje rikiuotėje, o po jos persikėlė į Kovo 11-osios Akto salę, kur vyksta susitikimas.
Nuo tribūnos kalbant J. Olekui dalis dalyvių iškėlė minėtą plakatą. Jame taip pat buvo pavaizduoti simboliai, lydėję kultūros bendruomenės bei dėl grėsmės žodžio laisvei rengtus protestus.
„Šiandien mes galime turėti skirtingas nuomones, skirtingais protesto metodais išreikšti savo nusistatymus, bet už tokią demokratinę Lietuvą ir kovojome, kad kiekvienas galėtų pasakyti savo nuomonę, o visi kartu galėtume ją apginti“, – susirinkusiems kalbėjo Seimo pirmininkas.
Vėliau žurnalistams Seimo pirmininkas sakė besidžiaugiantis, kad „gyvename demokratinėje Lietuvoje“, kurioje kiekvienas gali reikšti savo nuomonę.
„Su tuo (plakato tekstu – BNS) aš nesutinku, bet džiaugiuosi, kad jie gali turėti savo nuomonę“, – kalbėjo J. Olekas.
Vienas iš plakatą laikiusių laisvės gynėjų Arūnas sakė, kad mintis protestuoti per Seimo pirmininko kalbą kilo dėl dabartinių valdančiųjų vykdomos politikos.
„Valdžia yra tautos veidas, bet abejoju, ar šita valdžia yra tautos veidas“, – žurnalistams sakė vyras.
„Žiūriu televizorių, naujienas, baisu žiūrėti, neištvėrėme. (...) Visi žemaitaičiai, paluckai, Blinkevičiūtė, viskas kaupėsi ir kaupėsi, taip ilgai, dabar problemos ant problemos, LRT, kultūra, brendo ilgai“, – sakė jis.
Tuo metu Aukščiausiosios Tarybos gynėjų būrio vadas Antanas Kliunka teigė, kad dalis plakatą laikiusiųjų laisvės gynėjų dažnai būna Ukrainoje, todėl neturėjo progos dalyvauti prieš tai vykusiuose protestuose.
„Mums visada verda kraujas. (...) Mes nusprendėme kažkaip parodyti savo poziciją. Mes negalime tylėti. Net buvome mąstę iš Ukrainos kažką padaryti su ukrainiečiais, kurie puikiai žino, ką reiškia žodžio laisvė. (...) Kaip šiuo metu tiek Seimo pirmininkas, tiek prezidentas... Aš nežinau, kokį (Remigijus – BNS) Žemaitaitis kompromatą turi, kad juos valdo, kaip (Donaldą – BNS) Trumpą valdo (Vladimiras – BNS) Putinas“, – sakė A. Kliunka.
„Aš nežinau, kur jie yra įklimpę, kad šitaip pasuoja prieš niekšą, prieš naciką, kuris dergia Lietuvą ant kiekvieno kampo, kuris aiškina, kad nukreips į Lietuvą kabus (Rusijos aviacines bombas – BNS), kurie krenta į Ukrainą. Mes norėtumėme Žemaitaičiui nuvežti parodyti, kas lieka po kabo, kokio diametro duobė ir kaip viskas sunaikinama. Kaip šitie kabai Mariupolio dramos teatrą sunaikino su vaikais viduje“, – teigė jis.
Laisvės gynėjų susitikime pranešimus taip pat skaitė Raimundas Vaikšnoras, Vokietijos brigados Lietuvoje vadas Christophas Huberis (Kristofas Huberis), NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje atstovas pulkininkas leitenantas Giovanni Serra (Džovanis Sera).
Be jų renginyje kalbėjo Ukrainos vyriausiosios žvalgybos valdybos pareigūnė Olha Mosondz ir Lietuvos parlamento gynėjas, buvęs Ukrainos savanorių bataliono „Aidar“ kuopos vadas Jevhenas Dykyjus.
