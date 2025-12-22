Valdantieji nesitraukia nuo pataisų dėl LRT vadovo, žurnalistai svarsto, ar dalyvauti darbo grupėje

Parlamento vadovas socialdemokratas Juozas Olekas pirmadienį po susitikimo su žurnalistų ir kultūros protesto atstovais patvirtino, kad šiuo metu svarstomas LRT įstatymo pataisų projektas eis į priėmimo procedūrą.
Anot jo, planuojama sudaryti darbo grupę, kuri aptartų būtent LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką paskelbus nepasitikėjimą.
„Manau, kad susidarėme bendrą vaizdą, kad galime padirbėti ir rasti kokį nors sprendimą, kuris tenkintų didžiąją dalį suinteresuotų žmonių“, – teigė J. Olekas.
„Tai mūsų toks matymas – perregistruoti patobulintą projektą, ir to projekto, kuriam jau pritarta, jo nebebus, Nuodėgulio ar kokio ten, o bus normalus projektas, dėl ko bus galima balsuoti“, – aiškino jis.
Šiuo metu parlamentas svarstymo stadijoje yra pritaręs šmaikščiai opozicijos pataisai, jog atleidime turėtų dalyvauti ir demokratės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis.
Per priėmimo procedūrą ši redakcija turi būti pakeista.
Seimo pirmininkas tvirtino, kad valdantieji nori naują variantą, kuris būtų parengtas dalyvaujant darbo grupei, teikti iškart į priėmimo stadiją.
„Mes norėtume tęsti, kaip yra, – patobulinti būtent jau praėjusį svarstymą ir pateikimą projektą“, – sakė jis.
Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė po susitikimo žurnalistams sakė, kad valdančiųjų prašyta plačiau pažiūrėti į LRT valdysenos klausimą, tačiau pasiūlymas neišgirstas.
„Dabar kalbama apie labai siaurą klausimą – reikia atleisti LRT direktorę kažkaip lengviau (...). Mes sakėme: gal galime nagrinėti klausimus plačiau, nagrinėti apie tarybos sudarymo principus, depolitizavimą tarybos ir t. t. Šis mūsų pasiūlymas taip ir nebuvo išgirstas – gal kažkada ateityje, bet pagrindinė žinia – kad valdantieji lieka prie šitų pataisų, sudaro darbo grupę ir ta darbo grupė turi kažkaip nušlifuoti tą siaurą straipsnį dėl LRT direktoriaus atleidimo“, – tvirtino B. Davidonytė.
Pasak jos, asociacija dar nežino, ar dalyvaus šitoje darbo grupėje, spręs, kai gaus kvietimą.
B. Davidonytės teigimu, pataisos, kurias norima tobulinti darbo grupėje, apima labai siaurą sritį.
„Šitos pataisos yra kelios eilutės – arba sutinki, kad būtų mažinama kartelė (LRT direktoriaus atleidimo – BNS), arba nesutinki“, – sakė ji.
Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė sakė, kad sudarant darbo grupę tiesiog norima pasinaudoti žurnalistų bendruomene, jog būtų galima tas pačias pataisas atnešti į Seimą ir priimti, tikintis, kad bus mažiau įtampos.
BNS rašė, kad valdantieji planavo dar praėjusį ketvirtadienį skubos tvarka priimti pataisas, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Tačiau sustreikavus Kultūros komiteto vadovo Kęstučio Vilkausko sveikatai, projektas įstrigo komitete. Dėl to buvo atšauktas ir suplanuotas nenumatytas Seimo posėdis.
Opozicijos atstovai, siekdami vilkinti pataisos priėmimą, taiko parlamentinę filibusterio taktiką, jie yra registravę jau apie tūkstantį skirtingų pasiūlymų valdančiųjų inicijuotai LRT direktoriaus atleidimą lengvinančiai pataisai.
Siekdami sumažinti priešpriešą tarp pataisų iniciatorių ir protestuojančiųjų, prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė yra paraginę LRT tarybą trauktis iš pareigų. Tai taip pat lemtų direktorės ir jos pavaduotojo atsistatydinimą.
LRT taryba planavo šį klausimą svarstyti sausio pabaigoje, tačiau jos pirmininkas Mindaugas Jurkynas BNS sakė sieksiantis paankstinti tarybos posėdį.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei pastarosiomis savaitėmis surengtuose mitinguose prie Seimo dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
B. Davidonytė pirmadienį sakė dar nežinanti, ar protesto akcijos tęsis.
„Žiūrėsime, kaip toliau vystysis visas šitas klausimas. Mes visada sakėme: mūsų protesto reikalavimas buvo vienas – kad mes nepritariame šitų pataisų turiniui iš esmės, kviečiame atmesti šitas pataisas ir tada kalbėtis bendrai, sėsti, kalbėtis apie sisteminius pokyčius. Galbūt tarp tų sisteminių pokyčių bus ir direktoriaus atleidimo tvarkos patobulinimai. Bet yra ir kiti valdysenos pokyčiai, apie kuriuos kalba ir gerosios valdysenos praktikai: ir apie tarybos keitimą, galbūt nepriklausomos valdybos įvedimą ir visa tai. Apie tai politikai nekalba. Iš esmės politikai nekalba apie tai, kaip pagerinti LRT“, – tvirtino ji.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
