Premjerė: situacija dėl LRT pataisų – kaip kraujuojanti žaizda

„Manau, kad čia yra viskas labai paprasta, pernelyg rezonansinis klausimas ir jeigu jį dar atidėtume pavasariui, tai čia kaip kraujuojanti žaizda – ji kraujuotų dar labiau ir atsiverstų didesnis plotas. Turime išspręsti tam tikrus dalykus čia ir dabar tam, kad ramybė ateitų į mūsų namus. O mūsų tikslas iš tikrųjų – vienybė ir ramybė“, – žurnalistams antradienį sakė I. Ruginienė.
Taip ji kalbėjo parlamentui antradienį ketinant skubos tvarka svarstyti LRT įstatymo pataisas.
Praėjusią savaitę opozicija po LRT įstatymo pateikimo paliko salę, dalis parlamentarų boikotavo komitetų posėdžius.
Opozicija žada nedalyvauti antradienio Seimo posėdyje iki vakaro, kai parlamentarai imsis svarstyti visuomeninio transliuotojo vadovo atleidimo tvarkos pakeitimus. Šiam projektui opoziciniai parlamentarai registravo daugiau nei pusantro šimto pasiūlymų.
Seimo Kultūros komitetas juos svarstė tiek pirmadienį, tiek antradienį ir visus juos atmetė. Socialdemokratų pateiktoms pataisoms valdančiųjų balsais komitetas pritarė dar pirmadienį, nespėjęs išklausyti visų pasiūlymų.
Premjerė teigia, kad opozicija siekia ne ginti žodžio laisvę, o renkasi populiarumo taškus.
„Šiandien mes matome, kad tų rimtų ketinimų apginti laisvą žodį nėra iš opozicijos pusės, bet daugiau yra šou programos, renkant po daugiau laikų (patiktukų – liet.)“, – sakė Vyriausybės vadovė.
Anot I. Ruginienės, ji svarstant pataisas tikisi daugiau argumentuotos diskusijos.
Kaip rašė BNS, opozicija, svarstant LRT pataisas, ketina vykdyti vadinamąjį filibusterį – parlamentinę taktiką, kai ilgomis kalbomis ar procedūriniais veiksmais siekiama vilkinti procesą ir taip atidėti arba visiškai užkirsti kelią sprendimo priėmimui.
Tuo metu žurnalistai ir kultūrininkai antradienį pradeda trijų dienų protestą – nuo ryto savo laidas iš Nepriklausomybės aikštės transliuos LRT radijas, vakarais bus degami laužai.
Reikalaujant prezidento veto, jeigu pataisa būtų priimta, nuo antradienio iki penktadienio prie Prezidentūros S. Daukanto aikštėje stovi instaliacija „Bestuburių oro žmogeliukų parkas“.
Pataisomis, kurias po pateikimo palaikė valdantieji socialdemokratai, „valstiečiai“ ir „aušriečiai“, siūloma nustatyti, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleidžiamas iš pareigų už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo kelios dešimtys tūkstančių žmonių.
(be temos)
(be temos)