G. Nausėda: iki šiol taikytos priemonės nedavė rezultato, kurio tikėjomės

„Tai griežtos priemonės, kurios iš tikrųjų sukels tam tikrų nepatogumų mūsų gyventojams, tačiau šių priemonių būtinai reikėjo imtis, kadangi iki tol taikytos priemonės nedavė to rezultato, kurio tikėjomės. Nenoriu sakyti, kad priemonės, kurias pritaikė ankstesnioji Vyriausybė, buvo visiškai be efekto. (...) Manau, kad jos davė tam tikrą efektą, tačiau niekaip negalime pateisinti ir susitaikyti su faktu, kad pagal koronaviruso susirgimų skaičių Lietuva jau ima kopti, blogąja to žodžio prasme, pirmąsias eiles tarp ES valstybių“, – teigė G. Nausėda.

„Privalome daryti viską, kad mūsų sveikatos apsaugos sistema nesulūžtų“, – pridūrė jis, pabrėždamas, kad sveikatos priežiūrą gautų ir kitomis ligomis sergantys žmonės.

„Mirtingumas jų kategorijoje taip pat yra labai išaugęs“, – teigė G. Nausėda.

Ekonomikos skatinimo priemonės pasiteisino

Prezidento teigimu, naujosios Vyriausybės uždavinys yra numatyti lėšų kitų metų biudžete pagalbos verslui priemonėms finansuoti.

„Visos priemonės, kurios buvo taikomos pavasarį, nemaža dalis jų pasiteisino, galbūt ne visos vienodai veikė gerai, tačiau jos turi būti taikomos. Šiandien girdžiu daug netiesos ar gąsdinimų, kad priemonės nebus taikomos, nėra pinigų. Manau, kad naujosios Vyriausybės uždavinys yra pasiekti, kad būtų numatyti pinigai kitų metų biudžete šioms priemonėms finansuoti. Be jų išgyventi antrąją koronaviruso bangą bus tikrai labai sudėtinga“, – sakė G. Nausėda.

Šalies vadovas atkreipė dėmesį, kad ekonomikai antroji koronaviruso banga turės didesnių pasekmių.

„Sutikime, kad pirmoji koronaviruso banga buvo tikrai nedidelė ir leido mūsų ekonomikai veikti pakankamai normaliu režimu. Dabar matome, kad antrosios bangos pasekmės ne tik Lietuvos ekonomikai, bet ir mūsų eksporto rinkoms yra kur kas gilesnės“, – teigė prezidentas.

„Turime galvoti, kaip išgelbėti ekonomiką. Gali tekti tai daryti, stebuklų nebūna, didėjančios valstybės skolos ir pakankamai didelio biudžeto deficito sąskaita“, – pridūrė G. Nausėda.