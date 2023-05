G. Nausėdos patarėjas P. Mačiulis traukiasi iš pareigų

„Žiūrint iš šios dienos taško, suprantu, kad tai yra blogai. Ir dėl to, kad nerinkau dokumentų, ir dėl to, kad būdamas vienas iš savivaldybės vadovų neinicijavau šios tvarkos pakeitimų. Dėl to nuoširdžiai apgailestauju“, – feisbuke ketvirtadienį pranešė prezidento patarėjas.

„Ir nors nesijaučiu nusižengęs ar padaręs kažką netinkamo, tačiau puikiai suprantu, kad tokiomis aplinkybėmis mano darbas Prezidentūroje gali sukelti įvairių interpretacijų ir neigiamų reakcijų. Todėl siekdamas neapsunkinti valstybės vadovo ir Prezidento institucijos veiklos, šiandien (nors sprendimą priėmiau anksčiau, laukiau, kol Prezidentas grįš iš vizito Islandijoje) pateikiau prašymą atleisti mane iš vyriausiojo patarėjo pareigų. Prezidentas pažadėjo sprendimą priimti artimiausiu metu“, – informavo jis.

Mano darbas Prezidentūroje gali sukelti įvairių interpretacijų ir neigiamų reakcijų.

P. Mačiulis Kauno taryboje dirbo dvi kadencijas nuo 2011 iki 2018 metų.

Jis tvirtino pats nekaupęs išlaidų ataskaitų ar jas pagrindžiančių kvitų, nes „to nereikalavo savivaldybėje galiojanti tvarka“, tačiau paskelbė ataskaitų suvestinę pagal, kaip teigė pats, Kauno savivaldybės jam pateiktus dokumentus. Remiantis jais, per dvi kadencijas tuometinis Kauno politikas gavo 31,2 tūkst. eurų kompensacijų.

Anot P. Mačiulio, savivaldybė jį informavo neturinti ataskaitų, apimančių 2011 balandį-2012 rugsėjį, savivaldybė neturi, nes yra pasibaigęs 10 metų jų saugojimo terminas.

Didžiausią jo išlaidų dalį sudarė transporto paslaugos – 22 563 eurai arba 313 eurų per mėnesį, išlaidos paštui siekė 4419 eurus, internetui – 1566 eurus, kanceliarinės išlaidos – 1038 eurus, telefono – 1612 eurų,

Pasak P. Mačiulio, bendras jo, kaip tarybos nario veiklos išlaidų vidurkis per mėnesį sudarė 433 eurus.

Atsistatydinęs G. Nausėdos patarėjas taip pat atkreipia dėmesį, kad į transporto paslaugų išlaidas įtraukiamas ne tik kuras, bet ir automobilio draudimas, remontas, į pašto išlaidas – veiklos ataskaitų, informacinių lankstinukų, sveikinimų, kvietimų į susirinkimus ir renginius platinimas.

„Prie telefono išlaidų įtrauktas mobilusis ryšys, telefono mėnesinis pirkimo mokestis, automobilio parkavimo mokestis“, – rašė P. Mačiulis.

Jis taip pat pažymėjo, kad pateiktuose dokumentuose yra kai kurių techninių klaidų dėl neteisingai nurodytų metų, valiutos.

Apie išmokų šalies savivaldybių tarybų nariams panaudojimą skelbti pirmasis ėmė visuomenininkas, „Laisvės TV“ įkūrėjas Andrius Tapinas. Jam paskelbus, jog švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė 2019–2020 metais Kauno taryboje išleido 13,8 tūkst. eurų, susvyravo ministrės kėdė, tačiau premjerė Ingrida Šimonytė tvirtina, kad ministre pasitiki.

Kauno taryboje taip pat anksčiau yra dirbę ir dabartiniai Vyriausybės nariai – kultūros ministras Simonas Kairys bei finansų ministrė Gintarė Skaistė. BNS turimos pačių politikų savivaldybei teiktos ataskaitos rodo, kad per maždaug šešerius su puse metų S. Kairio išlaidos taryboje sudarė 35,1 tūkst. eurų, o G. Skaistės per maždaug ketverius – 20,4 tūkst. eurų.