Gabrieliui Landsbergiui įteiktas Prancūzijos Garbės legiono ordino riterio ženklas

Garbės legiono ordinas buvusiam ministrui skirtas už jo indėlį puoselėjant demokratiją ir Europos projektą, skatinant dialogą tarp valstybių bei stiprinant Prancūzijos ir Lietuvos santykius.
„Prancūzija vertina moterų ir vyrų, nenuilstamai ginančių universalias vertybes, kuriomis grindžiamos mūsų demokratijos, indėlį. Šį vakarą įteikdama Jums apdovanojimą Prancūzija pagerbia atsidavusį ir neįkainojamą partnerį, tiesiantį tiltus tarp mūsų dviejų valstybių. Šis Garbės legiono ordinas – tai ir įvertinimas už Jūsų indėlį į tvirtą Prancūzijos ir Lietuvos draugystę bei ją praturtinantį intelektinį dialogą“, – savo kalboje pabrėžė L. Stepanyan.
Atsiimdamas apdovanojimą G. Landsbergis dėkojo Prancūzijai už paramą Lietuvai ir Ukrainai, pabrėždamas, kad Lietuvos parama už laisvę kovojančioms šalims kyla ne tik iš geopolitinių interesų, bet ir iš pačios Lietuvos istorijos.
„Mes atkūrėme savo nepriklausomybę ne taip seniai, todėl lengvai atpažįstame norą būti laisviems, kai jį matome kituose. Daugeliu atvejų Lietuvos parama už laisvę kovojantiems žmonėms Ukrainoje, Gruzijoje, Baltarusijoje, net Honkonge ar Taivane kilo ne iš paprasto geopolitinio apskaičiavimo, o iš instinktyvaus atpažinimo savęs kituose“, – pabrėžė G. Landsbergis.
Jis taip pat akcentavo, kad dėl Rusijos keliamos grėsmės Lietuvai ypač svarbios sąjungininkų partnerystės.
„Dabar viskam, dėl ko dirbome, vėl kyla grėsmė. Tai nėra abstrakti grėsmė – ji skaudžiai reali. Štai kodėl taip branginame savo partnerystes“, – pažymėjo buvęs ministras.
G. Landsbergis taip pat dėkojo Prancūzijai už jos poziciją remiant Ukrainą. Jis prisiminė Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono 2024 m. pareiškimą, kad Ukraina neturėtų būti palikta viena, Rusijos pajėgoms grasinant prasiveržti fronte.
„Jei Prancūzija buvo pasirengusi tai padaryti dėl Ukrainos, tuomet ir mes Lietuvoje jautėmės ramiau. Todėl dėkoju Prancūzijai ir jos žmonėms už kur kas daugiau nei šiandien man suteiktą didžiulę garbę“, – dekojo G. Landsbergis.
Ceremonija vyko ketvirtadienį Prancūzijos ambasadorės rezidencijoje Vilniuje. Joje dalyvavo buvusio užsienio reikalų ministro artimieji, kolegos ir kiti svečiai.
G. Landsbergis užsienio reikalų ministro pareigas ėjo 2020–2024 metais.
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