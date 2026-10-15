Gitanas Nausėda Europos Vadovų Taryboje aptars ES finansavimą, gynybą, migraciją

Dvi dienas truksiančiame susitikime bus aptariami derybų dėl Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos, aukštų energijos kainų, konkurencingumo, paramos Ukrainai, ES plėtros ir reformų, gynybos ir saugumo, migracijos klausimai.
Kaip rašė BNS, Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai susitikimo metu ketina kelti klausimą ir dėl rusiškų grūdų tranzito per Europos Sąjungą uždraudimo.
Praėjusią savaitę Baltijos šalių vadovai išsiuntė bendrą laišką EVT pirmininkui Antonio Costai (Antoniju Koštai) ir Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen (Urzulai fon der Lajen).
Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuo metu Rusija ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, įskaitant per Baltijos jūrą.
Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu, ES neturi suteikti Rusijai galimybės kompensuoti jos sukeltas ekonomines pasekmes. Jie taip pat nurodo, kad privalu užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per ES.