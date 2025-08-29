 Gitanas Nausėda su Monako princu aptars bendradarbiavimo plėtros galimybes

2025-08-29 07:06
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį susitiks su Lietuvoje viešinčiu Monako princu Albertu II.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / L. Balandžio / BNS nuotr.

Susitikimo metu bus aptarti dvišaliai Lietuvos ir Monako santykiai, bendradarbiavimo plėtros galimybės, įskaitant sporto, ekonomikos, energetikos, klimato kaitos, turizmo srityse, pranešė Prezidentūra.

Vizito Lietuvoje metu Monako princas taip pat lankysis Kaune, kur „Žalgirio“ arenoje stebės Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatą.

Albertas II nykštukinei Europos valstybei vadovauja nuo 2005-ųjų metų, kai kunigaikščio soste pakeitė savo tėvą Rainier III (Renjė).

Lietuva diplomatinius santykius su šia Prancūzijos pietų kaimynystėje įsikūrusia valstybe užmezgė 2011 metų balandį.

