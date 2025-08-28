EK vadovė išvyksta į kelionę po septynias ES šalis, lankysis ir Lietuvoje

Šis jos vizitas skirtas pabrėžti Europos Sąjungos paramai valstybėms narėms, susiduriančioms su iššūkiais, kuriuos kelia jų turimos bendros sienos su Rusija ir Baltarusija. Taip pat ji ketina aptarti Europos saugumo ir gynybos klausimus su vyriausybių vadovais bei kariuomenių atstovais.
Penktadienį, rugpjūčio 29 dieną, U. Von der Leyen atvyks į Rygą, kur susitiks su Latvijos ministre pirmininke Evika Siliņa. Jos lankysis bepiločių orlaivių gamybos įmonėje, kuri gavo ES paramą pagal programą „NextGenerationEU“.
Vėliau tą pačią dieną EK vadovė lankysis Helsinkyje ir susitiks su Suomijos ministru pirmininku Petteri Orpo. Jiedu išklausys ataskaitą apie Europos atsaką į Rusijos šešėlinio laivyno veiksmus ir grėsmes, kurias kelia atakos jūros dugne, nukreiptos prieš svarbią povandeninę infrastruktūrą – ryšių bei elektros kabelius ir energijos vamzdynus. U. von der Leyen dalyvaus Suomijos prezidento Alexanderio Stubbo rengiamoje darbinėje vakarienėje.
Šeštadienį, rugpjūčio 30 d., U. Von der Leyen lankysis Estijoje, kur susitiks su ministru pirmininku Kristenu Michalu, taip pat bendraus su Estijos gynybos pajėgų ir NATO kariškiais.
Sekmadienį, rugpjūčio 31 d., kelionė bus tęsiama Lenkijoje, ten ji susitiks su ministru pirmininku Donaldu Tusku. Kartu jie vyks prie sienos su Baltarusija, kur stebės operacijas, skirtas rytinėms sienoms stebėti ir saugoti.
Vėliau tą pačią dieną EK pirmininkė lankysis Sofijoje, kur susitiks su Bulgarijos ministru pirmininku Rosenu Jeliazkovu. Jie aplankys pagrindinę valstybinę gynybinę gamyklą ir didžiausią šalyje ginkluotės gamyklą.
Pirmadienį, rugsėjo 1 d., U. von der Leyen vyks į Vilnių. Čia ji susitiks su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda. Jie taip pat apsilankys šalies pasienyje su Baltarusija. Abu vadovai stebės, kaip vyksta pasirengimas kovai su hibridinėmis ir konvencinėmis grėsmėmis.
Popiet Pirmininkė vyks į Rumuniją, kur susitiks su šios šalies prezidentu Nicușoru Danu ir ministru pirmininku Ilie Bolojanu. Jie keliaus prie Juodosios jūros, netoli Konstancos miesto. U. von der Leyen su vyriausybės ir kariuomenės pareigūnais aptars ES ir NATO bendradarbiavimą, taip pat jūrinių ir hibridinių grėsmių prevenciją, aptikimą, gynybą nuo jų ir atgrasymą.
Naujausi komentarai