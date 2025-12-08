Prezidentas sako gavęs Donaldo Trumpo laišką, šis leidžia tikėtis, kad JAV dėmesys Lietuvai išliks

„Gavau Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Donaldo Trumpo laišką, kadangi jis adresuotas man asmeniškai, jo negaliu detaliai atskleisti, tačiau jo nuotaika yra labai palanki Lietuvai“, – pirmadienį LRT televizijai sakė šalies vadovas.
„Pirmiausia ten kalbama apie tai, kad Lietuva yra strateginė partnerė, kad ji visa savo veikla demonstruoja strateginę partnerystę Jungtinių Amerikos Valstijų atžvilgiu, yra lyderė įgyvendinant tą 5 proc. gynybos išlaidų programą. Ir šita nuotaika tikrai leidžia mums formuoti lūkesčius, kad Jungtinių Amerikos Valstijų dėmesys mūsų šaliai išliks“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė kitų metų biudžeto projekte krašto apsaugai suplanavo skirti 4,8 mlrd. eurų arba 5,38 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP).
NATO Hagos viršūnių susitikime šių metų birželį Šiaurės Atlanto Taryba priėmė deklaraciją, kuria NATO narės įsipareigojo iki 2035 metų gynybai ir saugumui skirti ne mažiau kaip 5 proc. BVP.
D. Trumpas jau anksčiau yra teigęs, kad Europa savo gynybai skiria per mažai lėšų.
Lietuvoje taip pat yra daugiau nei tūkstantis JAV karių.
Amerikiečių kariai su pertraukomis Lietuvoje rotuojami nuo 2014-ųjų pavasario, o nuo 2019-ųjų šalyje dislokuojami sunkieji batalionai. Nuo 2022-ųjų Lietuvoje dislokuotas JAV batalionas sustiprintas artilerijos vienetu.
Vis dėlto šiuo metu Vašingtonas peržiūri savo pajėgų buvimą Europoje, o Lietuva siekia išsaugoti ar padidinti esamus pajėgumus šalyje.
G. Nausėdos teigimu, laiške užsimenama apie JAV bataliono priėmimą šalyje.
„JAV pajėgų dislokavimo Europos lygiu klausimai nėra atskleisti, tačiau kalbama apie tai, kad Lietuva – nes tai buvo mano kreipimasis į jį – yra šalis, kuri labai rimtai žiūri į nacionalinę JAV bataliono priėmimo programą, priimančios šalies paramos programą, ir tai JAV neliks nepastebėta“, – teigė prezidentas.
Pabradės Generolo Silvestro Žukausko poligone lapkričio pabaigoje oficialiai atidarius JAV kariams skirtą karinę infrastruktūrą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, kad Lietuva dengs visas išlaidas, susijusias su amerikiečių karių buvimu šalyje.
Tuomet jis taip pat tikino neturintis neigiamų signalų dėl JAV karių ateities Lietuvoje.
