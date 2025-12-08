Prezidentas: VGT vertins galimybes užšaldyti arba konfiskuoti Lietuvoje esantį Baltarusijos turtą

„Valstybės gynimo taryboje kalbėjome apie integruotą oro gynybą. Kalbame dabar apie kitus klausimus, kurie bus paliesti kitoje Valstybės gynimo taryboje. Pirmiausia, apie tai, koks yra Baltarusijos turtas ir kokios galimos galimybės šioje srityje. Tai yra tiesiog užšaldyti arba konfiskuoti Baltarusijos turtą, kuris yra Lietuvos Respublikoje“, – LRT televizijai pirmadienį sakė šalies vadovas.
Praėjusią savaitę prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius teigė, kad iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudaryta VGT turėtų susirinkti gruodžio viduryje, tačiau kokie tiksliai sprendimai bus teikiami, nedetalizavo.
Po paskutinio lapkritį vykusio tarybos posėdžio paskelbta apie tai, kad Lietuva per artimiausius trejus metus išvystys integruotą oro gynybos sistemą už kelis šimtus milijonų eurų.
Kaip rašė BNS, kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Dėl to Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti Lietuvoje registruotus vilkikus, siekdamas konsultacijų užsienio reikalų ministerijų lygiu.
Pasak G. Nausėdos, nuolatiniai Baltarusijos raginimai pradėti konsultacijas politiniu lygiu reiškia norą kalbėtis apie sankcijas.
„Baltarusijai (...) reikia pripažinti 2020 metų rinkimų rezultatus ir jai reikia specifiškai panaikinti sankcijas. Ir bet koks mūsų mėginimas suartėti su režimu, kaip jie vadina – „politiniu lygiu“, pasibaigs labai paprastu ir tiesiu klausimu: „Ar jūs padėsite mums panaikinti sankcijas, kurios dabar uždėtos kalio trąšoms?“ – teigė prezidentas.
Šiuo metu ES taiko apribojimus baltarusiškoms kalio trąšoms, tačiau Vilnius norėtų, jog reaguojant į leidžiamus balionus Bendrija juos išplėstų įtraukiant azoto trąšų importą, platesnes sankcijas aviacijos sektoriui.
Lietuvos vadovai iš Baltarusijos leidžiamus balionus su kontrabanda laiko hibridine Minsko režimo ataka.
Pasak užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, į Lietuvą iki Kalėdų turėtų atvykti NATO ekspertų grupė, kuri galėtų pasiūlyti papildomų priemonių, kaip spręsti kontrabandinių balionų problemą.
„Veikiam NATO linija, turėsime dar iki Kalėdų ekspertus atvykstančius, kurie vertintų būtent kaip hibridinę ataką, ką mes turėtume pastiprinti, kad atpažintume paveikslą galų gale danguje geriau ir matytume, kas vyksta. Taip pat ir dėl to, kaip juos galėtume neutralizuoti“, – LRT televizijai kalbėjo jis.
Kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad ieškodama efektyvių ir saugių priemonių balionams aptikti bei neutralizuoti kariuomenė išbando Lietuvos ir užsienio gamintojų sprendimus, tačiau jie nepasiteisina, o turimos priemonės yra per brangios.
