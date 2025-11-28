Naujausi reitingai: pasitikėjimas prezidentu smuko į rekordines žemumas

Jos duomenimis, G. Nausėda palankiai vertina – 45,2 proc., nepalankiai – 32,3 proc. Lietuvos gyventojų. Rugsėjį atliktoje apklausoje politiką palankiai vertino 58,3 proc. respondentų, nepalankiai – 21,6 procento.
„Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys tokius pokyčius vadino didžiuliu kritimu.
„Visada į reitingus žiūrėdavau, kad 50 procentų riba yra prezidentinė. Politikas, kuris pasiekia tą ribą, jis faktiškai gali pretenduoti, nes dauguma jį palaiko, o jeigu mažiau – kažkas yra ne taip. Ir pirmą kartą Nausėda per visas kadencijas nukrito iki 45 procentų“, – BNS sakė sociologas.
Prezidentas rudenį kritikos sulaukė dėl priimtų sprendimų skiriant naujos Vyriausybės ministrus, tarp jų ir kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių.
Dėl to prie Prezidentūros vyko ir kultūrininkų mitingas, šalies vadovas buvo boikotuotas kelių kultūrinių renginių.
Tuo metu, smukus reitingams, nemėgstamiausiu politiku Lietuvoje tapo valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Toks tvirtai neigiamas, tai Žemaitaitis. Visi kiti ir teigiamų turi. Čia be konkurencijos“, – sakė V. Gaidys.
Apklausos duomenimis, jį nepalankiai vertina 50,4 proc. (buvo – 47,1 proc.) Lietuvos gyventojų, palankiai – 25,3 proc. (buvo – 31,3 procento).
Antras pagal populiarumą tarp Lietuvos politikų yra opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis. Jį palankiai vertina 44,2 proc., nepalankiai – 30.5 proc. Lietuvos gyventojų (rugsėjį atitinkami reitingai siekė 42,2 ir 36,1 procento).
Į trečiąją vietą pakilo „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga. Palankiai vertinančių europarlamentarą skaičius išaugo nuo 36,6 proc. rugsėjį iki 39,6 proc. lapkritį, nepalankus politiko vertinimas taip pat šiek tiek sumažėjo ir siekia 35,2 proc. (rugsėjį – 36 procentai).
Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen reitingų lentelėje yra ketvirta. Ją palankiai vertina 37,4 proc. (rugsėjį – 39,5 proc.), nepalankiai – 35,3 proc. (rugsėjį – 34,5 proc.) gyventojų.
Penktą vietą užima užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Lietuvos diplomatijos vadovą palankiai vertino 36,4 proc. apklausos dalyvių, nepalankiai – 22,3 proc. respondentų (rugsėjį buvo atitinkamai 33,1 ir 21,6 procento).
Pasak V. Gaidžio, reitinguose premjerė Inga Ruginienė „pirmą kartą su dideliu minusu“. Ją palankiai vertina 35,4 proc. (41,5 proc. rugsėjį), o nepalankiai 41 proc. (27,8 proc. rugsėjį).
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ reprezentatyvią visuomenės apklausą „Lietuvos ryto“ užsakymu atliko lapkričio 6–16 dienomis. Apklausta tūkstantis pilnamečių šalies gyventojų, maksimali apklausos paklaida siekia 3,1 procento.
(be temos)
(be temos)
(be temos)