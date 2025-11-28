Tapinas: parašyčiau užuojautą feisbuke, bet prezidentas neleidžia komentuoti profilyje

Įrašu apie tai penktadienį jis pasidalijo asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
„Naujausi reitingai. Prezidento Gitano Nausėdos reitingai važiuoja 13 procentinių punktų žemyn ir gali nutikti daug metų nematytas dalykas – kituose reitinguose prezidentą iš pirmos reitingų vietos gali išstumti kitas politikas. Kad ir tas pats Saulius Skvernelis.
Vargšas G. Nausėda. Turėjo gyvenime du svarbius dalykus – Knygų mugę ir savo atvaizdą reitingų veidrodyje.
„Labas rytas, – sakydavo Prezidentas veidrodžiui – kas šiandien populiariausias?“
„Jūs, Ekscelencija, aišku, jūs“, – šnarėdavo veidrodis.
Dabar nebeliko nei to, nei ano. Bet vėlgi – nieks kits čia nekalts, Gitanai, tik pats. Pasirinkai būti įsižeidusia košeliena, štai, rezultatas. Ir reitingai turi tendenciją įeiti į holistinę savidestrukcinę spiralę, tai čia dar tikrai ne blogiausias rezultatas.
Parašyčiau užuojautą feisbuke, bet – o, ne – prezidentas neleidžia komentuoti savo profilyje. „Tačiau G. Nausėda jo neišgirdo. Nausėda girdi tik liaupses.
– Ar tu iš tikrųjų manimi žaviesi? – paklausė jis mažojo princo.
– Ką reiškia „žavėtis“?
– „Žavėtis“ reiškia, kad tu laikai mane gražiausiu, geriausiai apsirengusiu, turtingiausiu ir protingiausiu žmogumi šioje planetoje.
– Bet tavo planetoje daugiau nieko nėra.
– Suteik man malonumą. Vis tiek žavėkis manimi!
– „Aš žaviuosi tavimi, – tarė mažasis princas, vos vos gūžtelėdamas pečiais, – Bet kas tau iš to?“
Ir mažasis princas jį paliko.
„G. Nausėda iš tikrųjų labai keistas“, – naiviai pagalvojo jis, vėl leisdamasis į kelią“, – rašė A. Tapinas.
Primename, kad G. Nausėdos reitingas yra pats žemiausias nuo darbo pradžios 2019 metais ir, nors jis išlieka populiariausių politikų lentelės viršuje, pasitikėjimas šalies vadovu tik paklaidos ribose yra aukštesnis nei opozicinių demokratų lyderio S. Skvernelio, rodo penktadienį paskelbta „Lietuvos ryto“ užsakymu atlikta „Vilmorus“ apklausa.
Jos duomenimis, G. Nausėda palankiai vertina – 45,2 proc., nepalankiai – 32,3 proc. Lietuvos gyventojų. Rugsėjį atliktoje apklausoje politiką palankiai vertino 58,3 proc. respondentų, nepalankiai – 21,6 procento.