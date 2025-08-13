Gitanas Nausėda: turime būti pasirengę Ukrainoje dislokuoti saugumą užtikrinsiančias pajėgas

Taip jis kalbėjo po trečiadienį vykusios susitikimo, kuriame šalių lyderiai aptarė padėtį Ukrainoje, artėjantį JAV bei Rusijos prezidentų susitikimą.
„Turime būti pasirengę Ukrainoje dislokuoti saugumą užtikrinsiančias pajėgas, vos tik tam bus sąlygos“, – Prezidentūros išplatintame pranešime cituojamas šalies vadovas.
Anot G. Nausėdos, Lietuva yra pasirengusi prisidėti prie bendrų pajėgų kariais ir karinio apmokymo pajėgumais.
Prezidento teigimu, Rusijos ketvirtus metus tęsiamas karas prieš Ukrainą turi didelį poveikį visos Europos saugumo situacijai, todėl, anot šalies vadovo, sveikintinos pastangos nutraukti karo veiksmus, tačiau tik Ukrainai ir Europai palankiomis sąlygomis.
Pasak G. Nausėdos, svarbu, kad dėl taikos nebūtų sprendžiama be Ukrainos, tad būsimuose susitikimuose turėtų dalyvauti ir šios šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Prezidento teigimu, negalima reikalauti, kad Ukraina atsisakytų savo teritorijų, toks reikalavimas negali būti išankstinė sąlyga paliauboms pasiekti.
„Visapusiškos paliaubos be išankstinių sąlygų – esminis elementas, prieš pradedant bet kokias tikras derybas“, – sakė G. Nausėda.
Nuotoliniame susitikime dalyvavo „Norinčiųjų koalicijos“ valstybių ir vyriausybių vadovai, taip pat V. Zelenskis, JAV viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas), NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė), Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen), Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa (Antoniju Košta).
„Norinčiųjų koalicija“ suburta Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės iniciatyva 2025 metų vasarį. Ja siekiama remti Ukrainos nepriklausomybę ir suverenitetą bei palaikyti ugnies nutraukimą, kai dėl jo bus susitarta. Koalicijoje dalyvauja virš 30 valstybių, daugiausia NATO ir ES šalių.
BNS skelbė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimas Aliaskoje rengiamas šį penktadienį.
Jis bus pirmas tarp pareigas einančių JAV ir Rusijos lyderių nuo 2021 metų, o derybos kol kas planuojamos be V. Zelenskio.
(be temos)