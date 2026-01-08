2026-ieji: kodėl taikos Ukrainoje nebus net po visų derybų

Paskutinis taikos plano derybų etapas ukrainiečiams nedavė jokių konkrečių rezultatų. „Puikus pokalbis“ tarp „gerųjų vaikinų“ Floridoje tik „priartino“ šalis prie to, kad sausio mėnesį turėtų įvykti naujos „konsultacijos“ dėl naujų darbo grupių.
Svarbu tai, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog Ukrainos pasitraukimo iš Donbaso ir kitų Rusijos okupuotų teritorijų scenarijus yra nepriimtinas. Jis taip pat pabrėžė, kad susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu metu iškėlė saugumo garantijų klausimą. Pasak Zelenskio, dokumentuose kalbama apie 15 metų „tvirtų garantijų“ su galimybe jas pratęsti, tačiau jis norėtų, kad šis laikotarpis būtų bent dvigubai ilgesnis.
„Pasakiau jam, kad karas pas mus vyksta jau beveik 15 metų. Todėl labai norėčiau, kad garantijos būtų ilgesnės. Norėtume apsvarstyti 30, 40 ar net 50 metų galimybę. Ir tada tai būtų istorinis prezidento Trumpo sprendimas“, – pažymėjo Zelenskis.
Pasak jo, Trumpas atsakė, kad apie tai pagalvos.
Tvirta pozicija, Ukrainos prezidento teigimu, būtų Amerikos karių dislokavimas Ukrainoje. Anot jo, to nori ne tik Kijevas, bet ir vadinamoji „norinčiųjų koalicija“. Tačiau galutinis sprendimas, žinoma, priklauso nuo Jungtinių Valstijų.
Tuo pat metu, net jei ir pasigirsta užuominų apie tokią galimybę, jos kalba tik apie hipotetinį Amerikos kontingento dislokavimą Ukrainoje kažkada po karo. Juk jei Donaldas Trumpas ir Jungtinės Valstijos būtų pasirengusios suteikti Ukrainai realias saugumo garantijas, jos jau būtų tai padariusios – laiku pristatydamos reikalingus ginklus ir užblokuodamos visas spragas, leidžiančias apeiti antirusiškas sankcijas.
Tačiau kol kas akivaizdu, kad Baltieji rūmai nesugebėjo (arba nenorėjo) rasti tinkamos paskatų pusiausvyros Rusijai – ne tik „pyrago“, bet ir „rimbo“. Priešingai, Kremliaus apetitas per pastaruosius metus tik augo.
Kremliaus godumas
Net ignoruojant tokias „detales“ kaip hipotetinių „tvirtų garantijų“ formatas ir jų įgyvendinimo mechanizmai (kurie dar nebuvo aptarti), Rusija akivaizdžiai jaučiasi gana patogiai šioje Amerikos „šiltoje vonioje“.
Todėl Kremlius, beveik iš karto po Zelenskio „gero pokalbio“ su Trumpu, atmetė bet kokius realius „susitarimus“. Pasak Vladimiro Putino atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo, faktinio karo veiksmų nutraukimo sąlyga turi būti Ukrainos kariuomenės išvedimas iš Donbaso – regiono, kurio Rusija taip ir nesugebėjo visiškai kontroliuoti per vienuolika invazijos metų.
Įdomu ir tai, kad Zelenskio susitikimo su Trumpu išvakarėse Putino padėjėjas Jurijus Ušakovas išsakė analogišką sąlygą. Kitaip tariant, „statymai“ keliami maksimaliai aukštai ir gali būti keliami neribotą laiką. Šiandien sąlyga yra Donbasas, rytoj Kremlius pareikalaus kito Ukrainos regiono.
Rusijos retorika dėl paliaubų galimo referendumo Ukrainoje (dėl teritorinių nuolaidų) ar rinkimų (dėl valdžios pasikeitimo, su kuria Kremlius esą „nenori derėtis“) kontekste yra itin skaidri. Viskas rodo, kad ugnis tiesiog nebus nutraukta.
Spaudos konferencijoje su Zelenskiu Trumpo buvo paklausta, ar Putinas sutiktų laikinai nutraukti karo veiksmus, jei Ukrainoje būtų surengtas referendumas. Trumpas atsakė, kad Putinas tokią galimybę atmetė: „Jis nenori atsidurti situacijoje, kai sustabdo ugnį, o paskui vėl pradeda. Aš tai suprantu, bet manau, kad rasime būdą tai išspręsti.“ Kaip sakoma, protingam – pakanka.
„Rusijai nepavyko apkaltinti Ukrainos taikos proceso blokavimu ar nukreipti derybų vidinių prieštaravimų linkme. Ukrainos pusė pareiškė, kad yra pasirengusi ir rinkimams, ir referendumui, jei Rusija nutrauks ugnį. Tačiau iliuzijų dėl nuoširdaus Rusijos noro baigti karą niekada nebuvo“, – pažymi politologė Olesia Jachno.
Kliedesių generatorius kaip „derybų“ politika
Kitas bandymas iššokti iš vadinamojo „taikos“ derybų proceso – bandymas įtikinti pasaulį, kad Ukraina tariamai smogė tiesiai į Putino rezidenciją. Esą tai turėtų tapti priežastimi „peržiūrėti“ Rusijos derybinę poziciją.
„Rusijai nereikia jokių pretekstų peržiūrėti savo derybų pozicijos, nes ji jos paprasčiausiai neturi. Per beveik metus trukusias aktyvias derybas girdėjome įvairių pasiteisinimų: nuo idėjos, kad normalu vienu metu derėtis ir kariauti, iki reikalavimų surengti rinkimus, kurių metu Rusija net neketintų nutraukti ugnies – išskyrus vieną balsavimo dieną. Tai skamba kaip visiška nesąmonė“, – teigia O. Jachno.
Tarptautinis politologas Maksimas Jali pažymi, kad „Putino bunkerio užpuolimas neturi nei politinės, nei karinės prasmės“. Tačiau pareiškimai apie tariamą Ukrainos bandymą jį nužudyti turi keletą tikslų.
Pirma, tai bandymas įtikinti Trumpą Zelenskio nekompetencija ir negebėjimu derėtis. Antra, tai galimas pretekstas „atsakomajam smūgiui“ – dar vienai raketų atakai, leidžiančiai nusimesti kaltę dėl eskalacijos.
Kita vertus, Tarptautinio fondo „Vozroždenije“ vykdomasis direktorius ir tarptautinių santykių ekspertas Aleksandras Suško mano, kad galbūt geriau, jog toks kaltinimas Ukrainai pasirodė dabar. Jo nuomone, Kijevas bet kurią akimirką galėtų būti apkaltintas panašiu „išpuoliu“, net nepateikiant jokių įrodymų, o dalis Vakarų tiesiog tuo patikėtų ir sustabdytų savo garantijas Ukrainai.
„Įsivaizduokime, kad Ukraina pasitraukia iš Kramatorsko–Slovjansko įtvirtintos teritorijos į atvirą lauką, o jau po kelių dienų ar savaičių pasirodo pareiškimas apie „Rusijos prezidento rezidencijos puolimą“ kaip pretekstą atnaujinti karą. Tai, kad tuo gali būti patikėta, jau ne kartą pasitvirtino“, – sako jis.
Racionalios nesąmonės
Vis dėlto nuvertinti priešą būtų klaida. Pasak Kijevo-Mohylos verslo mokyklos profesoriaus Valerijaus Pekaro, nereikėtų manyti, kad Kremlius klysta vertindamas situaciją – jis nuosekliai renkasi eskalacijos strategiją, kuri nėra racionali klasikinės naudos prasme, bet atitinka jo vidinę logiką.
„Neturėdamas garantuotos pergalės, Kremlius žaidžia taip, lyg ji jau būtų pasiekta. Tai vadinama table dominance strategija – ne tam, kad būtų gauta konkreti nauda, o tam, kad būtų įbauginti ir palaužti visi kiti“, – pažymi jis.
Pasak Pekaro, Kremlius nėra neracionalus – jis tiesiog negali sustoti, nes atsisakymas eskaluoti būtų pripažintas pralaimėjimu. Todėl jo neįmanoma priversti sudaryti racionalų susitarimą, kad ir ką darytų Ukraina, Europa, Amerika ar Kinija.
„Jį galima tik priversti pralaimėti. Kai išseks ištekliai, Rusija pasitrauks“, – teigia profesorius.
Atsižvelgdamas į tai, jis mano, kad artimiausiais metais taikos susitarimo nebus. Net jei Ukraina padarytų maksimalias nuolaidas, Kremlius pateiktų naujas sąlygas ir tęstų spaudimą.
Todėl tikėjimas, kad „taikos derybos“ duos realių rezultatų 2026 metais, yra ne kas kita kaip iliuzija.