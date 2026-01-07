 Zelenskis: ginčas dėl teritorijų išlieka

2026-01-07 00:39
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Nepaisant pažangos pokalbiuose dėl taikos Ukrainoje, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, vis dar yra neišspręstų klausimų. Teritoriniai klausimai nėra 100 proc. išspręsti, sakė jis po Ukrainos rėmėjų susitikimo Paryžiuje. Dėl to Ukrainos derybininkai turėtų likti vietoje ir tęsti pokalbius.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / AFP nuotr.

Po vadinamosios Norinčiųjų koalicijos susitikimo yra daugiau aiškumo, kokia šalis gali įnešti kokį indėlį, sakė V. Zelenskis. Dėl saugumo garantijų koalicija esą dar turi dirbti. Pažadai turi būti teisiškai įpareigojantys. V. Zelenskis padėkojo, kad JAV pasirengusios dalyvauti paliaubų stebėjime. Rusijos atgrasymas nuo tolesnės agresijos yra svarbi Ukrainos apsaugos dalis, pažymėjo jis.

Ginče dėl teritorijų kalbama apie tai, ar Ukraina, kaip to reikalauja Maskva, turi visiškai išvesti savo pajėgas iš Donecko ir Luhansko sričių rytuose. JAV spaudžia Kyjivą tai padaryti, nes priešingu atveju esą nebus galima pasiekti taikos su Rusija. Ukraina tai atmeta. Maskva neseniai pareiškė, kad šias teritorijas vis tiek užims karine jėga.

 

 

