Gražulis krūtine stojo už Baltarusiją: užkliuvo kelio ženklas

„Ant valstybinio kelio ženklo Minsko plente („MINSK 187 km“) kažkas užrašė „(OCUPIED BY KREMLIN)“, – feisbuke įrašą pradėjo politikas. Jis šį užrašą vertina kaip sąmoningą dezinformaciją ir valstybinių kelio ženklų niokojimą.
Toks vertinimas sulaukė audringos reakcijos socialiniame tinkle, nes Baltarusija jau seniai ir atvirai šoka pagal Maskvos dūdelę ir veikia prieš Lietuvos interesus.
Tačiau P. Gražulis primygtinai akcentavo, kad „Baltarusija tebėra suvereni valstybė“, kad „derybos dėl vilkikų ir sienų vyko su Minsku, o ne su Kremliumi“ ir t. t.
Europarlamentaras reikalavo bausti vandalus ir nedelsiant pašalinti „melagingą užrašą“.
Po šiuo įrašu feisbuke pasipylė komentarai, tačiau toli gražu ne palaikantys skandalisto poziciją.
Ne vienas atkreipė dėmesį, kad užrašas ant minėto kelio ženklo yra jau senokai, atsiradęs prieš kelerius metus.
„Gal jau naują šūkį parepetuokite: „Už moskoviją, vyrai!“. Gėda turėti tokį europarlamentarą!“ – pasisakė vienas internautų.
„Petrai, b**t, nu padaryk tu geriau ką nors gero Lietuvai būdamas politiku, negu trukdydamas policijos darbą su savo tokiais idiotiškais skundais“, – siūlė kitas.
„Petrai, kieno Krymas?“ – uždavė kontrolinį klausimą dar kitas komentatorius.
„Kviečiu nepamiršt, kurioje pusėje gyvenate ir ką atstovaujate“, – trūko kantrybė dar vienam.
Išsiuntėme užklausą Vilniaus policijai, ar P. Gražulio skundas bus tiriamas, ko planuoja imtis pareigūnai. Gavę atsakymą, juo papildysime tekstą.
