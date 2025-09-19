Į KT teisėjus deleguojamas Sabatauskas stabdo narystę LSDP

„Aš jau parašiau prašymą sustabdyti narystę (LSDP — ELTA). Šiandien aš įteiksiu tą prašymą Vilniaus skyriaus pirmininkui“, – Eltai sakė J. Sabatauskas.
„Atitinkamai jeigu būsiu paskirtas (…), yra galimybė labai paprastai atsisakyti narystės partijoje“, – pridūrė jis.
Vis dėlto, J. Sabatauskas tikina, jog tuo atveju, jei jo kandidatūrai į KT teisėjus Seime nebūtų pritarta, jis ir toliau dalyvautų partijos veikloje.
„Kai išnyksta (narystės sustabdymo – ELTA) aplinkybės, automatiškai išnyksta tas suspendavimas“, – aiškino socialdemokratas.
ELTA primena, kad į KT teisėjus taip pat teikiami Vilniaus universiteto profesorius Haroldas Šinkūnas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjas Artūras Driukas. H. Šinkūną teikia prezidentas Gitanas Nausėda, A. Driuko kandidatūrą teikia LAT pirmininkė Danguolė Bublienė.
KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
