I. Šimonytė atsakė A. Širinskienei: tai jūsų Vyriausybė nevykdė jokių įsipareigojimų

Tuo metu paskirtoji premjerė A. Širinskienei priminė, kad kitų metų biudžetą tvirtino dar LVŽS vadovaujamas Seimas bei Vyriausybė, kurie nesilaikė savo kolektyvinės sutarties įsipareigojimų.

„Dėl medikų atlyginimų. Šioje kadencijoje jie augo labiausiai, lyginant su kitais politiniais sezonais, kurie yra buvę nuo nepriklausomybės. Aš iš jūsų suprantu, kad dėl kitų metų yra kaltas Aurelijus Veryga. Bet be kitų metų yra dar treji jūsų kadencijos metai. Tai ar kelsite atlyginimus, nes to aiškumo norisi. Gydytojams per ketverius metus faktinis atlyginimas nuo 1763 eurų kilo iki 2573 eurų. Tai tikrai yra daug. Bet visi turi lūkestį, kai, na, jau A. Veryga nebebus kaltas, tai ar per trejus metus atlyginimas augs“, – klausė A. Širinskienė.

I. Šimonytė teigė, kad biudžetas pateiktas dar Sauliaus Skvernelio vadovaujamos Vyriausybės.

Nieko nenoriu kaltinti, nei man įdomu ką nors kaltinti, tik aš konstatuoju, kad tokia yra situacija.

„Kalbant apie pasiūlymus dėl medikų atlyginimų. (...) Klausimas yra ne kas kaltas, o koks pateiktas biudžeto projektas, kuris yra pateiktas buvusios Vyriausybės. O ji nevykdė savo įsipareigojimų, kuriuos yra užfiksavusi kolektyvinėje sutartyje. Nieko nenoriu kaltinti, nei man įdomu ką nors kaltinti, tik aš konstatuoju, kad tokia yra situacija“, – sakė I. Šimonytė.

Pasak jos, apie medikų atlyginimų kėlimą galima bus kalbėti, kuomet bus aiškesnė 2022, 2023 metų ekonominė padėtis.

„Pirmas klausimas, ką mes galėsime padaryti šiais pirmaisiais metais. Tik tuomet mes galėsime kalbėti, kaip situacija klostysis antrais, trečiais ir ketvirtais metais. Šiandien mes negalime pasakyti ir, manau, jūs negalite su savo labai plačiomis ir giliomis žiniomis pasakyti, kaip klostysis ekonominė padėtis ir kokios bus Lietuvos ekonominės projekcijos 2022 ar 2023 metais. Manau, kaip tik tai pamatysime, sudėliosime planą ir dėl viešojo sektoriaus. Aš neneigiu, kad darbo užmokestis medikams neaugo. Jis augo, ir tai yra faktas, ir nesiginčiju“, – sakė I. Šimonytė.

Klausimų turėjo, įteikė dovaną, palydėjo plojimais

Trečiadienį paskirtoji premjerė I. Šimonytė apsilankė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijoje. Skirtingai nei lapkričio viduryje, kai į LVŽS frakciją atėjusiai kandidatei į premjeres „valstiečiai“ neuždavė nė vieno klausimo, šį kartą Seimo mažumai priklausantys LVŽS nariai net konkuravo dėl galimybės būsimosios premjerės pasiteirauti dėl vienos ar kitos problemos.

Galiausiai susitikimo pabaigoje I. Šimonytė ir „valstiečiai“ išsiskyrė taip tarsi pastaruosius ketverius metus politinių trinčių bei konfrontacijos net nebūtų buvę. „Valstiečiai“ po valandą trukusio pokalbio su paskirtąja premjere įteikė dovaną – marškinėlius su tarpukario prezidento Kazio Griniaus atvaizdu. Dalis frakcijos narių baigus pokalbį su I. Šimonyte net paplojo.

Teiravosi ir dėl būsimo Vyriausybės kanclerio

Susitikimo pradžioje „valstiečių“ frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė paskirtosios premjerės teiravosi, kokius pagrindinius įrankius ši reginti kovoje su COVID-19 pandemija.

„Ar jūs galėtumėte įvardinti bent penkis konkrečius veiksmus kovojant su pandemija“, – I. Šimonytės klausė LVŽS frakcijos seniūnė.

„Man regis, logika yra labai aiški, kuri turėtų būti pasiekta. Turbūt didžioji dalis prie šio stalo sėdinčių sutinka, kad strategija iš šios situacijos yra vakcinavimas. Klausimas yra, kaip mes iki vakcinavimo išlaikome savo gyvenimo būdą. Dabar mes jo negalime išlaikyti neapriboto, o tai reiškia, kad apribojimų reikia ir apribojimų reikia veikiausiai griežtesnių“, – LVŽS frakcijoje teigė I. Šimonytė.

Tie griaučiai nepuošia, būtų gerai, kad jų ten neliktų, bet ne bet kokia kaina. Skaidrumas pirkimų, sąžiningi įsipareigojimai – tai yra kertinis dalykas.

Tuo tarpu LVŽS frakcijos narys Giedrius Surplys teiravosi apie tai, kada ir ką I. Šimonytė planuoja skirti Vyriausybės kancleriu ir ar žada pastatyti Nacionalinį stadioną Vilniuje.

Paskirtoji premjerė teigė, kad būsimo Vyriausybės kanclerio pavardę ketina įvardinti dar savaitės pabaigoje, o dėl Nacionalinio stadiono pažadų nedavė.

„Tie griaučiai nepuošia, būtų gerai, kad jų ten neliktų, bet ne bet kokia kaina. Skaidrumas pirkimų, sąžiningi įsipareigojimai – tai yra kertinis dalykas“, – aiškino paskirtoji premjerė.

Iš LVŽS frakcijos narių I. Šimonytė susilaukė klausimų dėl valstybės ateities biudžeto, žaliojo kurso, ikimokyklinio ugdymo bei būsimų sprendimų užsienyje gyvenančių lietuvių atžvilgiu. „Valstiečiai“ teiravosi apie būsimosios premjerės intencijas mažinant socialinę atskirtį bei didinant medikų atlyginimus. Klausimų susilaukė ir dėl Klaipėdos uosto plėtros, sveikatos sistemos reformos.

Penktadienį Seimas rinksis į nenumatytą posėdį, kuriame planuojama tvirtinti ministrės pirmininkės I. Šimonytės vadovaujamos Vyriausybės programą. Taip pat šiame posėdyje turėtų prisiekti naujos Vyriausybės nariai.

Įgaliojimų perdavimo išvakarėse kilo įtampa

Iki įgaliojimų perdavimo naujajai Vyriausybei tarp nueinančios ir ateinančios valdžios kilo nesutarimas dėl to, kaip turėtų būti tvarkomasi COVID-19 pandemijos akivaizdoje.

Paskirtoji premjerė trečiadienį kreipėsi į laikinai pareigas einantį ministrą pirmininką Saulių Skvernelį, prašydama kuo skubiau Vyriausybės posėdyje priimti papildomus griežtinančius karantino sąlygas sprendimus. Jos teigimu, toliau augantys rekordiniai užsikrėtusiųjų koronavirusu žmonių skaičiai ir pranešimai apie kasdien mirštančius COVID-19 užsikrėtusius piliečius rodo, kad ligšioliniai sprendimai nepadėjo stabilizuoti situacijos ir pasiekti jos gerėjimo.

Tačiau darbą baigiantis premjeras sako, kad griežtesnių karantino taisyklių nereikia ir pakanka trečiadienį įsigaliojusių.