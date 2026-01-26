Inga Ruginienė: keista, kad kyla klausimų

„Man labai keista, kad kažkam kyla klausimų, kad turime diskutuoti apie įvairius scenarijus. Tai būtų labai kvaila turėti tik vieną scenarijų. Tai neabejotinai pagrindinis scenarijus ir planas yra A – tai yra stiprus NATO aljansas su stipriais strateginiais partneriais ir stipri Europos Sąjunga (ES), susivienijusi ES“, – interviu LNK televizijai pirmadienį sakė I. Ruginienė.
„Labai džiaugiuosi, kad po to, kai aš pasakiau apie įvairius planus, pagaliau Amerika tikrai įsiklausė ir priėmė sprendimą, kad būtent tai ir yra ta kryptis, kurios visi bendrai turime laikytis“, – pabrėžė ji.
Tačiau premjerė taip pat akcentavo, jog negalima nepastebėti besikeičiančios geopolitinės padėties.
„Ir būtų labai kvaila kalbėti, kad nieko nevyksta. (...) Tai neabejotinai turime kalbėti apie įvairius scenarijus ir čia kertinis elementas yra ES“, – aiškino ministrė pirmininkė.
Taip ji kalbėjo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) vedliui Laurynui Kasčiūnui pareiškus, jog retorika apie galimus scenarijus yra neatsakinga.
Be kita ko, L. Kasčiūnas teigė šį klausimą su opozicinėmis Seimo frakcijomis sieksiantis aptarti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje.
Jo pozicijai pritarė demokratų „Vardan Lietuvos“ ir Liberalų sąjūdžio frakcijos.
I. Ruginienė šią savaitę taip pat planuoja susitikti su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu (Frydrichu Mercu) ir, pasak jos, aptarti geopolitinius iššūkius.
„Amerika, santykiai, Grenlandija ir balionai – bus sudėtinė dalis (klausimų – BNS), nes viskas susiję dalykai. Taip pat vokiečiai Lietuvos žemėje ir brigada, ir, be abejo, ekonominiai santykiai“, – aiškino ji.
Vokietijoje I. Ruginienė lankysis sausio 29–30 dienomis.
BNS rašė, kad Berlynas iki 2027 metų pabaigos planuoja dislokuoti brigadą, Lietuva ir Vokietija pastaraisiais metais ėmė glaudžiau bendradarbiauti gynybos srityje.
