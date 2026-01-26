Premjerė: nors girdžiu daug kalbų apie Vyriausybės neveiksnumą, pensijų reforma įveikta

„Daug girdžiu kalbų, kad Vyriausybė neveiksni, nieko nedaro, bet žiūrėkit – sausio 1 diena, turime pagaliau įsigalėjusią reformą, nors ja netikėjo daugelis žmonių, sakė, kad to nepavyks padaryti. Bet sistemingai, sunkiai dirbome nuo pat praeitų metų pradžios – per pusmetį mes įveikėme reformą ir pagaliau galėjome pasiūlyti kaupiantiems žmonėms lanksčias sąlygas“, – pirmadienį LNK televizijai sakė I. Ruginienė.
Reformą inicijavusi buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė kartojo, kad dabar antros pakopos pensijų sistema bus lankstesnė ir patogesnė.
„Labai džiaugiuosi, kad žmonės įgavo teisę patys apsispręsti, ką daryti su savo pinigais“, – teigė I. Ruginienė.
Pati premjerė sakė antroje pakopoje nekaupianti, tikino, kad jos šeimos nariai po reformos priėmė skirtingus sprendimus – dalis pasitraukė, kai kurie perėjo į kaupimą trečioje pakopoje.
„Mūsų šeimoje (…) mes tikrai ne išlaidūnai, mes taupome ir investuojame, bet investuojame tikrai į skirtingus mechanizmus. Darant antros pakopos reformą, tikslas ir buvo suteikti žmonėms patiems pasirinkti, kur nori taupyti, kur nori investuoti“, – kalbėjo I. Ruginienė.
ELTA primena, kad papildomai pensiją antroje pakopoje kaupiantys gyventojai iš jos gali laisvai trauktis nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos.
Atsiėmus lėšas iš pensijų fondų, už valstybės prisidėjimo dalį – „Sodros“ įmokas ir valstybės subsidiją – bus įskaičiuojami papildomi pensijų apskaitos vienetai į „Sodrą“ – t. y. ši dalis bus perkelta į pirmos pakopos pensiją.
Nusprendę likti kaupime gyventojai gali toliau pasirinkti standartinę 3 proc. įmoką nuo atlyginimo arba išsiimti dalį lėšų – vieną kartą iki 25 proc. sukauptos sumos (ne daugiau nei įmokėjo žmogus), taip pat – visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
Taip pat galioja trys sąlygos – liga, dalyvumo netekimas ir paliatyvi pagalba – kai galima be apmokestinimo iki pensijos išsiimti visas lėšas.
Lėšos iš pensijų fondų pasitraukti apsisprendusiems gyventojams bus išmokamos kas ketvirtį.
