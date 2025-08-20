Inga Ruginienė: matyt, didelio pasirinkimo neturiu

„Tikrai, matyt, didelio pasirinkimo neturiu, nes man labai svarbu mano šeimos ramybė ir saugumas. Per pastarąsias dvi savaites gavome labai didelį dėmesį, ko galbūt nesitikėjome. Aš esu pripratusi, bet šeima tikrai ne. Tai yra vienas faktorius, o kitas faktorius – mes turime žiūrėti, o kiek valstybei kainuotų išlaikymas premjero savo namuose“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Tai renkuosi pigesnį ir patikimesnį variantą“, – teigė ji.
Buvęs premjeras Gintautas Paluckas į Turniškėse esančią rezidenciją įsikėlė balandį po čia atlikto remonto.
Naujienų portalas „15min“ anksčiau rašė, jog rezidencijai renovuoti sudaryta per 127 tūkst. sutartis su bendrove „Sivesta“. Vyriausybės kanceliarija tuomet teigė, kad realiai šie darbai kainuos 90 tūkst. eurų, dar apie 50 tūkst. eurų atsieis baldai, interjero detalės.
Premjero rezidencijoje praėjusią kadenciją gyveno tuometinė ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Prieš ją Vyriausybei vadovavęs dabartinis Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis į šią rezidenciją nesikraustė, gyveno nuosavame name.
Teigia turinti leidimą susipažinti su slapta informacija
Konservatoriams prašant Valstybės saugumo departamento (VSD) leisti susipažinti su informacija apie kandidatę į ministres pirmininkes Ingą Ruginienę, pati politikė sako turinti leidimą dirbti su dokumentais, pažymėtais grifu „visiškai slaptai“.
„Niekaip nevertinu (konservatorių kreipimosi – BNS), jie turi teisę tą daryti. Reikia pabrėžti, kad prieš tampant ministre, mane yra patikrinusi VSD ir gavau žymą „visiškai slaptai“, tai turiu leidimą susipažinti su visiškai slapta informacija“, – žurnalistams trečiadienį sakė socialdemokratė.
„Man atrodo, kad tai labai daug ką pasako, tuo labiau, kad ir prezidentas yra paprašęs tokio detalaus patikrinimo. Tas įvyko, kažkokių tai kritinių momentų arba pastabų man nebuvo išreikšta“, – teigė ji.
Kaip rašė BNS, opozicinės Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos kreipimesi VSD vadovui Remigijui Bridikiui nurodoma, kad „bendra konstitucinė Seimo ir prezidento atsakomybė įvertinti siūlomą kandidatę ir vienodo informuotumo lygyje priimti atsakingą sprendimą“.
Viešojoje erdvėje I. Ruginienė sulaukė klausimų dėl giminių Rusijoje ir vizitų į šią šalį, vyro verslų bei per metus baigtų miškininkystės mokslų.
Konservatorių rašte taip pat teigiama, kad Gitanas Nausėda yra akcentavęs būtinybę iš anksto gauti informaciją iš tarnybų prieš skiriant kandidatus į pareigas, kad nesusidarytų tokia situacija, kaip su buvusiu premjeru G. Palucku, kai „svarbios aplinkybės buvo nutylėtos“.
Seimo valdybos sprendimu ketvirtadienį ir kitą antradienį šaukiama neeilinė parlamento sesija kandidatūros į premjerės pareigas pateikimui ir tvirtinimui.
BNS rašė, kad I. Ruginienės kandidatūrą G. Nausėda Seimui pateikė praėjusią savaitę, tai jis padarė dukart susitikęs su pretendente.
Naujasis ministras pirmininkas bus skiriamas prieš kelias savaites atsistatydinus vis daugiau klausimų dėl verslo ir praeities sulaukusiam G. Paluckui.
