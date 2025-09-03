 Inga Ruginienė susitiks su kandidate į socialinės apsaugos ir darbo ministrus

Inga Ruginienė susitiks su kandidate į socialinės apsaugos ir darbo ministrus

2025-09-03 09:24
BNS inf.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė trečiadienį susitiks su kandidate į socialinės apsaugos ir darbo ministrus Jūrate Zailskiene. Ją deleguoja Lietuvos socialdemokratų partija.

Jūratė Zailskienė
Jūratė Zailskienė / S. Lisausko / BNS nuotr.

J. Zailskienė BNS yra sakiusi, kad tarp svarbiausių prioritetų matytų būsto jaunoms šeimoms prieinamumo didinimą. Ji taip pat akcentavo dėmesį skirsianti vyresnio amžiaus gyventojų didesnėms galimybėms įsitraukti į visuomeninį gyvenimą.

Anot J. Zailskienės, sukaupta politinė patirtis Prienų rajono savivaldybėje, Seime, leis jai tinkamai atlikti ministrės pareigas.

J. Zailskienė šiuo metu Seime eina Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojos pareigas. Prieš tai nuo 2019 iki 2020 metais dirbo Prienų rajono administracijos direktore, o nuo 2015 metų – mero patarėja. 

Šiame straipsnyje:
Jūratė Zailskienė
Inga Ruginienė
kandidatė į socialinės apsaugos ir darbo ministrus

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Baudžiava
Kada gražinsit atgal pensinį amžių iki 60 metų?
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų