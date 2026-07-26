ISM rektorius: diskusija apie premjero disertaciją labiau panaši į politizavimą

„Plika akim matome, kad bandoma pakenkti reputacijai žmogaus, kuris užima aukštą postą, praėjus dešimt metų nuo apsigynimo. Neatsisakau argumento, kad tai yra akademinis produktas, kurį galima akademiškai nagrinėti, bet tai turi būti daroma pagal reglamentuotą tvarką, tuo tarpu ta vieša diskusija labiau panaši į politizavimą“, – sekmadienį transliuotoje LRT laidoje „Savaitė“ sakė D. Misiūnas.
BNS skelbė, kad šią savaitę Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagiato M. Sinkevičiaus disertacijoje ir persiuntė jį ISM vadybos ir ekonomikos universitetui.
ISM savo ruožtu teigia, kad jis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal universitete galiojančią tvarką, universiteto Etikos komisija per dešimt kalendorinių dienų turės nuspręsti, ar skundas bus nagrinėjamas.
D. Misiūnas teigė, kad rengiant disertaciją buvo laikomasi tuo metu galiojančių taisyklių.
„Keturi universitetai atstovaujami buvo, darbo vadovas iš Vilniaus universiteto, tai tokios tarybos kompetencija klausimų nekelia. Kiek pavyko išsiaiškinti, turiu pagrindo manyti, kad darbas buvo atliktas doktoranto, buvo viešai ginamas, tuo metu galiojusių taisyklių buvo laikomasi“, – teigė universiteto rektorius.
„Vis dėlto vienas niuansas liko – disertacijos el. versija nebuvo paskelbta iškart po gynimo“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, pastaruoju metu socialiniuose tinkluose keliami klausimai dėl M. Sinkevičiaus daktaro disertacijos. Naujausias epizodas – dėl galimo plagiato, kai savo vardu pateikiamos kitų autorių darbų ištraukos.
Savo ruožtu pats premjeras šią savaitę tikino esantis ramus, kad darbą rašė pats, o jei ir bus pradėtas tyrimas dėl disertacijos – šis pasibaigs palankiai jo naudai.
M. Sinkevičius 2007 metais Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2008 metais Mykolo Romerio universitete baigė teisės bakalauro studijas.
2009 metais ISM Vadybos ir ekonomikos universitete jis įgijo marketingo ir vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, o 2015 metais tame pačiame universitete apgynė daktaro disertaciją.
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