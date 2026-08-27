Įstatyme dėl ginklų – spragos

Scena iš žinomo Holivudo filmo. Pareigūnai perspėja nusikaltėlį, kad pradės šaudyti. Nusikaltėlis nepaklūsta, tad pareigūnai imasi veiksmų.
Tačiau ar realybėje viskas taip paprasta?
„Kada situacija yra sekundžių reikalas, tu tikrai negalvosi, kaip rodo filmuose, neskaitysi įspėjimo, kad jei to nepadarysi, aš panaudosiu šaunamąjį ginklą“, – sakė Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė.
Jos teigimu, kritiniu metu nėra laiko įstatymų interpretacijoms.
„Jeigu į tave važiuoja automobilis, tai ką tu ten dar galvosi, kokią čia man priemonę panaudoti, ir aš tik tada panaudosiu šaunamąjį ginklą?“ – klausė L. Soščekienė.
Lietuvos pareigūnai šaudyti tarnybiniu ginklu bijo. Mat vėliau tenka minti teismų slenksčius. Lietuvos pasienietis Karolis Ilgevičius teisiamas dėl nužudymo. Automobiliu sprukusį kontrabandininką pareigūnas nušovė.
„Nėra gerai, bet jei niekas kitas neveikia, ką belieka daryti“, – vyras.
„Panaudota yra pažeidimo atveju ir t. t., ir atsiranda kaltinimas tyčiniu asmens gyvybės atėmimu, tai mums tai yra nesuprantama“, – teigė Pasienio pareigūnų profsąjungos pirmininkas Jevgenijus Amelinas.Diskusiją paaštrino paskutinis incidentas Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, kur 20 migrantų, tikėtina, užpuolė pareigūnus. Pasieniečiai ne tik neatsišaudė, bet apskritai nesigynė ir tiesiog pabėgo.
„Norime tam užkirsti kelią, matome, kas vyksta Europoje, tas visas hibridinis dalykas, kuris yra. Tikrai negalime laukti, kol kažkas įvyks ir, kai reikės panaudoti ginklą, jis nebus panaudotas“, – kalbėjo vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Ministras ruošiasi keisti įstatymą, nes dabar yra per daug vietos interpretacijoms. Pareigūnas ginklą gali panaudoti tik išimtiniais atvejais, kai pavojus gyvybei ar valstybės sienos apsaugai yra neišvengiamas.
„Kai skaitai konkrečius punktus, kuomet galima panaudoti ginklą, man pačiam asmeniškai kyla tokių dvejopų minčių, ar tikrai taip supratau“, – pripažino M. Katelynas.
Dalis gyventojų stoja į pareigūnų pusę.
„Jeigu jis ant tavęs puls, tai tu sakysi: „Oi, atsiprašau...“ ar ką?“ – moteris.
„Valstybė turi savo įstatymus, savo taisykles ir jų turi laikytis visi – ir piliečiai, ir ateiviai“, – praeivė.
„Kai kitas žmogus turi ginklą arba nevykdo teisėtų pareigūnų reikalavimų, iškart ir panaudoti“, – pašnekovas.
„Manau, kad reikia, bet ne visai kaip JAV, kur kiekvienas turi po tris ginklus“, – vyras.
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Dar vieną pareigūną Aukščiausiasis Teismas jau išteisino. Prieš trejus metus Darius Šerpytis nušovė peiliu apsiginklavusią moterį. Prieš tai policijos pareigūnas jai sutramdyti jau buvo panaudojęs kitas priemones. Tačiau net ir toks sprendimas prokurorams pasirodė perteklinis.
„Galima reaguoti taip, kad būtų išvengta mirčių“, – prokuroras.
„Pažiūrėkit – policininkai kaip Švarcnegeris panašūs. Ir negalėjo su bobele kaimo susitvarkyti?“ – praeivis.
Šis atvejis, anot pareigūnų, ir rodo, kad įstatyme trūksta aiškumo.
„Eina prieš tave žmogus, turėdamas rankoje peilį, tai dabar čia reali grėsmė ar nereali grėsmė? Kaip aš įvertinsiu, pasieks mane tuo peiliu ar nepasieks?“ – svarstė L. Soščekienė.
Anot pasieniečių, dabar jie net negali naudoti įspėjamojo šūvio į orą.
„Jeigu šitas dalykas būtų sugrąžintas, tai irgi būtų labai veiksminga priemonė atgrasyti ir išvengti asmens sužalojimo ar net nužudymo“, – pabrėžė J. Amelinas.
Ministras konkrečius pakeitimus žada pristatyti artimiausiu metu.
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